Autounfall auf Bundesstraße 6 bei Wartjenstedt

Die Feuerwehren aus Wartjenstedt, Baddeckenstedt und Burgdorf sind am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr zu einer Unfallstelle an der Abfahrt der Bundesstraße 6 auf die Autobahn 39 in Richtung Braunschweig gerufen worden.

Hier waren zwei Autos kollidiert – entgegen erster Meldungen waren in den Fahrzeugen jedoch keine Personen eingeklemmt. Alle Insassen konnten ihre Pkw selbstständig verlassen, heißt es in der Mitteilung des Baddeckenstedter Gemeindebrandmeisters Christian Harbich.

Die Einsatzkräfte sicherten demnach die Unfallstelle und betreuten zwei leichtverletzte Personen, bis diese durch den Rettungsdienst Salzgitter übernommen wurden und in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Infolge des Unfalls trat bei einem Fahrzeug Motorenöl aus, die verschmutzte Fahrbahn wurde durch die Feuerwehren gereinigt. Nach circa einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die örtliche Polizei übergeben werden.