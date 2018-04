Grüne laden Bürger zum Gespräch ein

Baddeckenstedt . Im Zuge der Veranstaltungsreihe „Grüne im Gespräch“ laden Bündnis90/Die Grünen Bürger am Mittwoch, 25. April, von 18 bis 19 Uhr ins Café-Restaurant Jendraß in der Lindenstraße in Baddeckenstedt ein. Es können Ideen vorgeschlagen oder Probleme in der Samtgemeinde Baddeckenstedt vorgetragen werden....