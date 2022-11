Lebenstedt: Es gibt wieder den rollenden Weihnachtsbraten

Lebenstedt. Gianluca Calabrese, Vorsitzender des Vereins SuPer Salzgitter organisiert kostenloses Weihnachtsessen in Lebenstedt. Wann und wieso es stattfindet.

Am 6. Dezember bereitet Gianluca Calabrese kostenloses Weihnachtsessen vor.

Am Monumentplatz vor der Petri-Apotheke können Passanten in diesem Dezember wieder den rollenden Weihnachtsbraten genießen. Am 6. Dezember kann sich jeder eine warme, kostenlose Weihnachtsmahlzeit abholen.

„Den rollenden Weihnachtsbraten haben wir 2019 ins Leben gerufen“, erzählt der Vorsitzende des Vereins „SuPer Salzgitter“, Gianluca Calabrese. Zuerst habe er mit einer monatlichen Suppenausgabe begonnen. Als „Weihnachtsabschluss“ habe er den Salzgitteranern aber etwas Besonderes bieten wollen.

2021 in Lebenstedt: Mehr als 500 verteilte Essen

„2020 haben wir schon mehr als 300 Essen verteilen können“, sagt Calabrese. Im vergangenen Jahr seien es sogar 500 Essen gewesen. Auch dieses Jahr möchte er vielen Menschen eine warme Weihnachtsmahlzeit ermöglichen.

Letztes Jahr habe er 250 Entenkeulen und 50 Kilogramm Krustenbraten verarbeitet, erzählt der Vorsitzende. „Dieses Jahr brauche ich mehr.“ Die Mengen an Essen bereitet der ausgebildete Koch selbst in der Küche des Restaurants „Klima- & Genusswerkstatt“ vor.

Essenslieferungen des rollenden Weihnachtsbratens gibt es auch

Die Braten gibt es dann an seinem Stand auf dem Monumentplatz. Auch einen Bringdienst soll es geben. Bis zum 3. Dezember können sich die Personen, die ein Essen haben wollen telefonisch unter (0176) 43574022 bei Gianluca Calabrese anmelden. Auf Anfrage könnte der Gastronom auch vegetarisches Essen vorbereiten.

Salzgitter. Kleine Weihnachtsgeschenke bei den Lieferungen dabei

„Die Leute, die wir beliefern, bekommen auch kleine Geschenke dazu“, sagt Calabrese. Eine Facebook-Wichtel-Gruppe unterstütze den rollenden Weihnachtsbraten dafür mit Päckchen. „So konnten wir letztes Jahr jeden, den wir beliefert haben, mit einem Geschenk beglücken.“ Das seien zum Beispiel Schokoladen, Salben, Tees oder Rätselhefte.

„Erschreckenderweise haben sich dieses Jahr auch viele Familien angemeldet“, sagt der Gastronom. Das sei in den vorherigen Jahren weniger der Fall gewesen. Man merke die aktuelle Krisensituation auch bei der niedrigen Spendebereitschaft der Menschen: „Wir haben drei Spenden bisher“, so Calabrese. Das restliche notwendige Geld steuere er selbst bei. „Mein persönlicher Ansporn dabei ist auch, zu zeigen, dass Salzgitter nicht so asozial ist, wie es im Fernsehen gezeigt wird.“

