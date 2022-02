Baum stürzt um und Lastwagen landet im Matsch

Durch sturmartige Böen ist am Montag Mittag gegen 14 Uhr ein zehn Meter langer Baum an der Industriestraße Mitte umgestürzt und auf ein fahrendes Auto aus Clausthal-Zellerfeld gekracht. Laut Berufsfeuerwehr wurde eine Person leicht verletzt. Der Fahrer eines sich nähernden Lastwagens wollte ausweichen, blieb aber im Matsch an der Straßenseite liegen, der Wagen kippte zur Seite.

Es kam zu langen Staus

Die Straße war für längere Zeit gesperrt und auf den Umleitungsstrecken etwa Richtung Thiede über die Eisenhüttenstraße kam es zu langen Staus.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch in Gebhardshagen stürzte ein Baum um

Wegen des Sturms stürzte nach Angaben der Feuerwehr zur selben Zeit auch in Gebhardshagen ein Baum um.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de