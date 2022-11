Jessica Lissner bedruckt in ihrem neuen Laden in Salzgitter-Bad alles Mögliche von der klassischen Tasse bis hin zu Schieferplatten.

Druckladen Salzgitter-Bad Neuer Laden in Salzgitter-Bad: Geschenke mit persönlichem Extra

Ein kleiner bunter Laden ist ab heute in Salzgitter-Bads Innenstadt zu finden: Jessica Lissner hat im Bohlweg 27 ihren Druckshop eröffnet. „Eigentlich habe ich einfach meinen Hobbyraum in die Innenstadt verlegt“, sagt die Salzgitteranerin.

Lissner arbeitet hauptberuflich seit zwölf Jahren für einen Schornsteinfeger und Energieberater. Das will sie auch weiterhin machen und nebenbei das Geschäft führen, das sie innerhalb des vergangenen Monats eingerichtet hat. Dort gibt es ein farbenfrohes Sortiment an Glitzertassen, Keksgläsern, Holzdekoration und Weihnachtskugeln. Alles ist nach individuellen Wünschen mit Schrift oder Bildern personalisierbar.

Jessica Lissners Suche nach Geschenken

„Ich hatte die Idee, weil ich selber nach einem passenden Geschenk gesucht und nichts gefunden habe“, erzählt Lissner. Sie hat Geschenken immer gerne ein persönliches Extra verliehen. Sogar einen Gutschein könne man schön verschenken, so Lissner. Ganz klassisch hat sie angefangen, Glückwunschkarten aus Papier zu basteln.

Dann kamen Stück für Stück mehr Bastelgerätschaften und damit neue Techniken dazu. „Das war zuerst meine Stanzmaschine“, erinnert sie sich. „Aber wenn ich ein Herz zum Beispiel in einer anderen Größe haben wollte, dann ging das nicht.“ Darum zog kurz darauf ein Plotter, ein Schneidegerät, bei ihr ein. Und so ging es weiter: Verschiedene Folien, Fotodrucker und Laser zum Gravieren erweiterten ihr Repertoire.

Kurz darauf kam die erste Anfrage von einem Sportverein. Er wollte bedruckte Trikots für die Dartmannschaft. „Mein erster Gedanke damals war: ,Im Internet ist das bestimmt billiger’“, sagt Lissner. Aber der Verein bevorzugte einen persönlichen Ansprechpartner und Selbstgemachtes aus Salzgitter.

Dadurch stellte Jessica Lissner zwei Dinge fest: Billige Preise online sind nicht immer gewollt – ein lokaler Markt mit persönlicher Beratung ist viel Wert. Und zweitens: Massenproduktion ist nicht das Richtige für sie.

Persönliche Beratung vor Ort in Salzgitter-Bad

„Ich erstelle gerne Kleinstauflagen oder Unikate“, sagt Lissner. Genau das bietet sie in ihrem Laden an: persönliche Beratung, um ein außergewöhnliches Geschenk zu finden, aber auch fertige Mitbringsel. „Mal was anderes als die üblichen Pralinen oder Blumen“, findet die Salzgitteranerin.

An Auswahlmöglichkeiten mangelt es nicht in Jessica Lissners Laden: Es gibt sogar individuell bedruckbare Kerzen. Foto: Anna Lucy Richter / Funke Medien Niedersachsen

Versteckte Botschaften hinter Foto-Geschenken

Eine weitere Besonderheit gibt es bei Fotos, die sie auf Wunsch auf Glas oder Schieferplatten druckt: Dahinter können Kunden noch etwas verstecken.

Mit einer bestimmten App auf dem Handy kann man das Foto scannen. Ein Beispiel-Druck in ihrem Laden zeigt ein Hochzeitspaar. Wenn das Foto mit der App gescannt wird, spielt das Handy ein Video des Hochzeitstanzes ab.

Damit das möglich ist, kooperiert Jessica Lissner mit einem Start-Up aus Amerika, das die App entwickelt hat. „Das Bild bleibt dabei schön, ohne dass ein QR-Code es verschandelt“, sagt Lissner: „Man verschenkt das Bild und es gibt noch eine Überraschung dazu.“ So könnte man auch einen Heiratsantrag machen, schlägt sie vor.

Allgemeine Informationen zu Jessica Lissners Laden:

Adresse: Bohlweg 27, 38259 Salzgitter-Bad

Öffnungszeiten: Donnerstagnachmittag, Freitagnachmittag und Samstagvormittag

