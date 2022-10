Frühstückslokale Das sind beliebte Frühstücklokale in Salzgitter-Bad

Nicht nur sonntags gehen die Salzgitteraner und Salzgitteranerinnen gerne auswärts frühstücken, zumal, wenn der eigene Kühlschrank nicht so Attraktives für eine Morgenmahlzeit vorhält. Oder es einmal etwas Besonderes sein soll. Oder man einfach gar keine Lust hat, den Tisch zu decken und sich verwöhnen lassen möchte. Lachsspezialitäten, eine große Auswahl an Wurst und Käse und vegetarischen Aufstrichen hat man ohnehin kaum immer zuhause.

Aber auch für kleines Geld und den schnellen Happen am Morgen lässt sich in folgenden Lokalen in Salzgitter-Bad gut frühstücken (die Reihenfolge entspricht keiner Bewertung):

Bennos feine Kost. Foto: Volker Machura / Privat

1 Bennos feine Kost, Klesmerplatz 6, deutsch, Frühstück von 5,90 bis 13,80 Euro, geöffnet in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr, Montag Ruhetag, sonntags geschlossen, Überseefrühstück, Kontakt: (05341) 32506.

Frühstück im SOS-Mütterzentrum. Foto: Volker Machura / Privat

2 SOS-Mütterzentrum, Braunschweiger Straße 137, deutsch, Mo bis Fr geöffnet in der Zeit von 8.30 bis 10.30 Uhr, Frühstück 6 Euro, Zwergenfrühstück für Kinder bis 6 Jahre für 1 Euro, Kontakt: (05341) 81670, mz-salzgitter@sos-kinderdorf.de.

Das Café Kolibri. Foto: Volker Machura / Privat

3 Café Kolibri, Breite Straße 52, sozialer Stadtteiltreff der Caritas für Menschen mit und ohne psychischen Beeinträchtigungen, Bezahlung auf Spendenbasis, Frühstück in Form von (gespendeten) belegten Brötchen nur mittwochs in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, Kontakt: (0151) 55363955, Mailb.borgs@caritasnetzwerk.de.

Blick in die Altstadtschänke. Foto: Rudolf Karliczek

4 Altstadtschänke, Vorsalzer Straße 26, deutsch, Frühstück von 9 bis 11 Uhr nur mit Voranmeldung, 9 Euro, Kontakt: (05341) 391781.

das Café Herzglück. Foto: Rudolf Karliczek / Karliczek

5 Café Herzglück, geöffnet in der Zeit von 8 bis 12.30, Frühstückspreis 3,90 bis 9,90 Euro; Büffet von 9 bis 12.30 Uhr, 17,90 Euro, Kinder ab 2 Jahren 1 Euro pro Lebensjahr, Kontakt: (05341) 4012814, 0176 32207796.

Das Calvados. Foto: Volker Machura / Privat

6 Calvados, Schützenplatz 33, deutsch, geöffnet in der Zeit von 8.15 bis 13 Uhr, Sonntag von 9 bis 13 Uhr, Frühstücks preis von 7,50 bis 7,90 Euro. Kontakt: (05341) 39479.

Das DoubleYou wird gerade renoviert Foto: Volker Machura / Privat

7 Double You, Am Pfingstanger 8, Frühstück von 5,90 bis 8,90 Euro, geöffnet in der zeit von 8 bis 11.30, Sonntag von 9 bis 12.30 Uhr, auch vegetarisch. Derzeit im Umbau, ab Anfang November wieder geöffnet. Kontakt: (05341) 1891136.

Bäckerei Steinecke. Foto: Rudolf Karliczek / Karliczek

8 Bäckerei Steinecke, Breslauer Straße 1-9, deutsch, Frühstückspreis von 2,20 bis 6,50 Euro, geöffnet in der Zeit von 7 bis 18.30 Uhr, am Samstag in der Zeit von 7 bis 13 Uhr.

Blick in den Frühstücksraum im Kniestedter Hof. Foto: Volker Machura / Privat

9 Hotel Kniestedter Hof, Breslauer Straße 20, Frühstück nur mit Reservierung, Kinder zahlen weniger (4-6 Jahre, 6 Euro, 7-9 Jahre, 8 Euro, 10-13 Jahre 10 Euro), (05341) 800 800, info@kniestedter-hof.de (ab 15. November).

Büffet im Quellenhof. Foto: Volker Machura / Privat

10 Hotel Quellenhof, Hinter dem Salze 32, deutsch, Frühstücksbüffet in der Zeit von 6 bis 12 Uhr, 12 Euro, Kontakt: (05341) 8070, info@quellenhof-salzgitter.com.

