Anna Ulle aus Gebhardshagen wird 100 Jahre alt

Anna Ulle wird am Sonntag 100 Jahre alt. Die Jubilarin lebt seit zwei Jahren im Pflegezentrum Irenenstift in Salzgitter-Bad und feiert auch dort mit vielen Gästen ihren Ehrentag. Von ihren acht Geschwistern lebt nur noch ihre Schwester Else (97), mit der sie 1945 aus Oberschlesien nach...