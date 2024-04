Salzgitter. Der Wagen ist etwa 17.000 Euro wert. Die Salzgitteraner Polizei ermittelt – und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben am Montag in Beddingen ein Auto gestohlen. Der weiße BMW 530d stand auf einem Firmenparkplatz an der Industriestraße, teilt die Salzgitteraner Polizei mit. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von 17.000 Euro.

Zum Ablauf der Tat kann die Polizei keine näheren Angaben machen – außer, dass der Wagen zwischen 13.30 und 22 Uhr verschwand. Die Polizei in Salzgitter bittet unter der Telefonnummer (05341) 18970 um Zeugenhinweise.

red