Salzgitter-Bad. Gewalt nach Wortgefecht: Der Mann war sauer, weil sich der 20-Jährige mit der minderjährigen Schwester des Täters treffen wollte.

Am Samstag gegen 23 Uhr ist es zu einer leichten Körperverletzung zwischen einem 21-jährigen Mann und einem 20-jährigen Mann gekommen, teil die Polizei mit.

Zunächst kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen den zwei Beteiligten, dann schlug der 21-Jährige dem 20-jährigen Mann mit der flachen Hand auf die linke Gesichtshälfte. Das Opfer erlitt dadurch eine kleine Platzwunde.

Der Täter, der Bruder des 13-jährigen Mädchens, reagierte offensichtlich verärgert darauf, dass das Opfer sich kurz zuvor mit seiner Schwester verabredet hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall in Hohenrode: 22-Jährige leicht verletzt

Eine 22-jährige Frau ist am Samstag gegen 14.45 Uhr in Hohenrode mit ihrem Pkw auf den am Stoppschild haltenden Pkw einer 51-jährigen Frau aufgefahren, berichtet die Polizei.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von zirka 6000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen. Die Kollision führte dazu, dass die 22-jährige Frau leichte Verletzungen erlitt.

Mann beschädigt Wohnungstür durch Fußtritt

In einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Bad ist es am Samstag gegen 12.45 Uhr zu einer Sachbeschädigung gekommen, teil die Polizei mit.

Ein 36-jähriger Mann fühlte sich aufgrund von lauter Musik seiner Ruhe gestört. Nachdem der Verursacher sich geweigert hatte, die Musik leiser zu stellen, beschädigte der 36-jährige Mann durch einen Fußtritt die Wohnungstür des Ruhestörers. Die Behörden leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red