Salzgitter-Thiede. In einer Kurve kam ein 29-Jähriger ins Schleudern. Die Polizei hat die Reifen im Verdacht.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmittag auf der Eisenhüttenstraße bei Salzgitter-Thiede gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist ein 29-jähriger Mann in einer Kurve ins Schleudern geraten. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß im Gegenverkehr mit dem Auto eines 71-Jährigen zusammen. Die Insassen beider Autos blieben offensichtlich unverletzt.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt, ob ein mangelnder Reifenzustand zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben könnte.

Vorfahrt missachtet: Unfall in Salzgitter-Lebenstedt

Eine 23-Jährige hat am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr einen Unfall in der Kreuzung Ludwig-Erhard-Straße und Reppnersche Straße in Salzgitter-Lebenstedt verursacht. Laut Polizei soll sie beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß. Im anderen Auto saß ein 91-jähriger Mann, der beim Unfall leichte Verletzungen erlitt und ins Klinikum eingeliefert wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von annähernd 20.000 Euro.

red