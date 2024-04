Baddeckenstedt. Zwar ging die 73-jährige Rita nicht als Siegerin nach Hause, doch gewonnen hat sie trotzdem. So lief die „Bingo!“-Aufzeichnung.

Sonntagnachmittag live in einem Fernsehstudio: das Glück hatte jetzt Rita (73) aus Baddeckenstedt. Ein seltener Zufall, denn erst im Dezember vergangenen Jahres war ihr Mann Herbert als Kandidat bei „Bingo!“. Nur 4 Monate später wurde nun seine Ehefrau Rita unter zehntausenden Mitspielern ausgelost.

„Bingo!“-Kontrahentin kommt ebenfalls aus Region Braunschweig-Wolfsburg

Die ehemalige Röntgenassistentin war am Sonntag eine der beiden Kandidaten in der TV-Show „Bingo!“. Unter zehntausenden Mitspielern war sie ausgelost worden. Das Wochenende begann für Rita und ihrem Mann Herbert mit einer Hotelübernachtung in Hannover. In dem Hotel verbrachten die beiden den Abend vor der Sendung und konnten sich bei einem 5-Gänge-Menü verwöhnen lassen. Dort lernte Rita dann auch ihre Gegenspielerin Angelika aus Wolfsburg kennen.

Am Sonntag ging es dann direkt zu den Proben in das berühmte „Bingo!“-Studio in Hannover. Um Punkt 17 Uhr startete dann die Live-Show im NDR Fernsehen. Den ersten Punkt im Schätzspiel holte sich Rita direkt. Im weiteren „BINGO!“-Quiz hatte Rita dann aber auch nicht mehr Glück: Für das große Finale hat es leider nicht gereicht. Bei „Bingo!“ geht aber niemand leer aus. Ihr Trostpreis: eine Reise ins Oldenburger Münsterland im Wert von 1.200 Euro.

Rita war aber ganz und gar nicht traurig und freut sich auf ein paar erholsame Tage im Münsterland. Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungs-Foto mit den Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf. „Bingo! - Die Umweltlotterie“ gibt es jeden Sonntag live im NDR Fernsehen und es wurden bislang mehr als 250 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt.

