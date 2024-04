Lebenstedt. Unterwegs auf einem E-Scooter verliert der Mann auf der Joachim-Campe-Straße die Kontrolle und stürzt. Er hatte Alkohol getrunken.

Ein 49-Jähriger hat sich auf dem Radweg der Joachim-Campe-Straße in Lebenstedt mit seinem E-Scooter am Dienstag schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit. Demnach stürzte der Mann gegen 14.30 Uhr und war nicht mehr ansprechbar. Rettungskräfte brachten ihn in das örtliche Klinikum.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte das Unfallopfer vorher Alkohol getrunken. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Täter zerkratzen Auto in Lichtenberg

Zwischen Freitag, 29. März, und Sonntag, 31. März, haben Unbekannte ein Auto in Lichtenberg zerkratzt. Laut Polizei wurde das im Breymannweg geparkte Fahrzeug mit tiefen Kratzern versehen. Wie hoch der Schaden ist, hat die Polizei bisher nicht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red