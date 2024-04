Salzgitter. Nahezu 600 Kundinnen und Kunden sind von der Glaskabelnetzstörung in Gebhardshagen betroffen. Die Vodafone GmbH arbeitet mit Hochdruck an dem Problem.

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Ausfall im Glasfaserkabelnetz in einem kleinen Teil von Salzgitter-Gebhardshagen gekommen. Was genau los ist, hat uns die Vodafone GmbH auf Nachfrage mitgeteilt.

Seit circa 15 Uhr kommt es zu Ausfällen bei Internet und Telefon, teilweise aber auch bei einzelnen Kabelanschlüssen in Salzgitter-Gebhardshagen. Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher der Vodafone GmbH, dass ein Kabelstrang, der die Verteilerzufuhr des Glasfaserkabelnetzes regelt, vorübergehen unterbrochen sei. Ob dies im Zusammenhang mit dem Brand am heutigen Mittag stehe, konnte der Sprecher nicht abschließend bestätigen. Örtliche Dienstleister seien derweil aber beauftragt, die Störung zu beheben. Insgesamt sind nahezu 600 Kundinnen und Kunden von der Störung betroffen. Die Vodafone GmbH entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten, die durch die Störung entstehen, arbeite aber auch weiterhin mit Hochdruck an der Entstörung.

