Lebenstedt. Die Stadt stellt den Entwurf für ein Konzept vor. Nach einer Bürgerbeteiligung sollen nun die Ideen weiterentwickelt werden.

Ein wichtiger Baustein der Planungen um die Weiterentwicklung des Freizeitgebiets am Salzgittersees steht vor dem Abschluss. Aufbauend auf den Ergebnissen der Öffentlichkeitsbeteiligung von 2018 wurde ein erster Entwurf für ein Ziel- und Strukturkonzept entwickelt, teilt die Stadt mit. In einem Workshop am 16. April von 17 bis 20.30 Uhr wird dieser Entwurf vorgestellt. Gemeinsam werden die Ideen überprüft und weiterentwickelt. Alle Interessierten sind willkommen, eine Anmeldung über www.salzgitter.de ist erforderlich.

Wozu dient das Ziel- und Strukturkonzept?

Das fertige Ziel- und Strukturkonzept dient als Rahmen für die weitere Entwicklung des Salzgittersees in der Zukunft. Mit ihm werden die bereits in den vorangegangenen Schritten definierten Themenbereiche weiter konkretisiert und an die Erkenntnisse der Bürgerbeteiligung angepasst, heißt es seitens der Stadt. Im Ziel- und Strukturkonzept werden die Erkenntnisse aus dem Beteiligungsverfahren zusammengeführt und mit übergeordneten Planungszielen wie einer guten Anbindung an die bestehenden Quartiere, die Schaffung attraktiven Wohnraums, Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Mobilität in Einklang gebracht.

Mit dem Ziel- und Strukturkonzept wird der Grundstein für die Weiterentwicklung des Sees gelegt. Es dient im ersten Schritt als Leitfaden für einen Planungswettbewerb. Dieser Wettbewerb wird zu einem detaillierten Entwurf führen, der etwa Gebäude, Wege und offene Flächen darstellt, so die Stadt weiter. Die Beschlussvorlage zum Ziel- und Strukturkonzept soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden.

Weitere Informationen gibt es online unter www.salzgitter.de/salzgittersee-weiterentwicklung

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red