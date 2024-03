Lebenstedt. Die Schausteller haben in Salzgitter-Bad abgebaut und ziehen nach Lebenstedt. Dort beginnt Samstag der Frühjahrsmarkt. Das ist neu.

Weiter geht es: Nachdem am vergangenen Wochenende der Frühjahrsmarkt in Salzgitter-Bad die Rummel-Saison eröffnet hatte, zieht der Tross der Schausteller nun weiter nach Lebenstedt. Dort beginnt dann am Samstag, 30. März, dann der Ostermarkt.

Am Samstag eröffnen die Schausteller den Rummel in Lebenstedt

Der ist für viele Jugendliche aus Salzgitter ein Highlight im Jahr. Acht Tage lang hat der Rummel auf dem Festplatz an der Neißestraße in Lebenstedt dann geöffnet. Los geht es täglich um 14 Uhr. Ein Höhepunkt in diesem Jahr: Das Riesenrad, das auch von Bleckenstedt aus noch gut zu sehen sein wird.

Aber auch das wohl beliebteste Fahrgeschäft, der klassische Break-Dancer, ist neben der Jaguar-Bahn mit dabei. Für die jüngsten Rummelbesucher bieten die Veranstalter sowohl das klassische Kinderkarussell als auch den Greifautomaten. Der große Familientag ist dann für Donnerstag, 4. April, geplant. Das Besondere an diesem Tag: Die Schausteller bieten vergünstigte Preise für ihre Attraktionen. Am Samstag, 6. April, wird es dann wieder das Höhenfeuerwerk geben. Los geht es gegen 21.30 Uhr, sagt Schausteller Konrad Ahrend. Zum Abschuss soll die Happy Hour am Sonntag, 7. April, von 19 bis 21 Uhr noch einmal möglichst viele Besucher auf den Festplatz an der Neißestraße locken.

Zum Abschluss des Ostermarktes auf dem Festplatz gibt es wieder ein Feuerwerk und eine Happy Hour

In Lebenstedt dabei ist übrigens zum ersten Mal Michaela Rosenbaum, Schaustellerin aus Braunschweig. Sie pflege mit ihrem neuen Stand eine 100 Jahre alte Tradition, nämlich das Pfeilwerfen auf Luftballons. Gerade für Kinder sei dies ein Highlight. Trotz diverser steigender Kosten sei der Stand ein Herzensprojekt, erzählte die Schaustellerin zum Start in Salzgitter-Bad. Eigentlich steht die 52-Jährige eigenen Angaben zufolge übrigens zu Weihnachten mit ihrem Lakritzstand auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt.

