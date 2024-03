Salzgitter. Der schwarz-weiße Kater wurde in der Waldsiedlung in Salzgitter-Bad aufgefunden. Wie der Charmeur heißen soll, stand schnell fest.

Vor wenigen Wochen bezog ein fescher Kater das Tierheim Salzgitter. Am 20. Februar wurde der schwarz-weiße Kater in der Waldsiedlung in Salzgitter-Bad aufgefunden, nachdem er sich bereits über einen längeren Zeitraum dort aufgehalten hatte. Die aufmerksamen Anwohner wunderten sich über den offenbar familienlosen Streuner und brachten ihn sicherheitshalber in die Tierschutzeinrichtung.

Das Tierpflege-Team des Tierheims musste nicht lange nach einem passenden Namen für den kleinen Mann suchen – auf Grund seiner Fellzeichnung war „Pinguin“ eine völlig klare Angelegenheit. Und der Kater findet es gut. In seinem Katzenzimmer präsentiert sich Pinguin als verspielter Vertreter seiner Art, der gerne Kontakt zu anderen Artgenossen sucht. Zu gerne animiert er die anderen zum Spielen und Toben.

Pinguin reagiert teils schreckhaft auf ihm unbekannte Personen

Kein Wunder, denn mit seinen geschätzten zwei Lebensjahren verspürt er einen gewissen Spieldrang. Ob das „Tier der Woche“ negative Erfahrungen mit Menschen gesammelt hat, kann sich nur erahnen lassen. Mit einem teils schreckhaften Verhalten reagiert er gegenüber ihm unbekannten Personen. Das Vertrauen wächst jedoch schnell, wenn er merkt, dass ihm nichts passiert und keine Gefahr besteht.

Zum wöchentlichen Fototermin hat die Sympathie zwischen Tier und Mensch schnell harmoniert. Bereitwillig schlenderte der Vierbeiner in den Außenbereich, um möglichst gut belichtet fotografiert werden zu können. Dem Tierheimfotografen war es mehr als recht, denn das Ergebnis kann sich sehen lassen. Gekonnt setzte Pinguin eine Pfote vor die andere und bewegte sich dabei elegant auf die Kamera zu. Ein Profi.

Für die schmusige und kuschlige Fellnase wird ein ruhiges Zuhause gesucht, in dem er eigenständig seine Umgebung erkunden und Abenteuer erleben kann. Gerne darf ein Spielgefährte dabei sein, denn zu zweit macht das unbeschwerte Toben noch mehr Spaß.

Kater Euron sucht ein Zuhause mit Freigang

Kater Euron sucht ein Zuhause mit Freigang. © FMN | Tierheim Salzgitter

Kater Euron ist ein Jahr alt. Er sucht ein Zuhause mit Freigang, gerne mit einem Kumpel aus seinem Katzenzimmer oder zu einer vorhandenen ähnlich alten Katze. Euron ist Menschen gegenüber noch schüchtern und braucht viel Zeit und Geduld. Wer mag ihm die nötige Sicherheit geben?

Rex muss noch einiges beigebracht werden

Der vierjährige Dogo Argentino-Dalmatiner Mix Rex. © FMN | Tierheim Salzgitter

Zuhause mit Einfühlungsvermögen und Hundeverstand gesucht! Der vierjährige Dogo Argentino-Dalmatiner Mix Rex (45 Kilogramm!) sucht erfahrene Hundemenschen, denn diese müssen ihm noch einiges beibringen. Ohne große Ablenkungen zeigt sich Rex beim Spazierengehen sehr gelehrig und aufmerksam. Hundebegegnungen jedoch können für alle Beteiligten sehr schnell stressig werden. Da braucht Rex noch einiges an Nachhilfe.

Kater Gringo braucht noch etwas Geduld

Kater Gringo ist mit Menschen noch etwas unsicher. © FMN | Tierheim Salzgitter

Gringo ist im September 2023 geboren. Er ist mit Menschen noch etwas unsicher und braucht etwas Geduld bis man ihn auch streicheln kann. Er sucht ein Zuhause, in dem er nach der Kastration Freigang genießen kann. In seinem neuen Zuhause sollte schon ein Artgenosse in ähnlichem Alter warten, oder er nimmt auch einen Kumpel aus seinem Katzenzimmer mit.

Kaninchenfamilie in einem Karton ausgesetzt

Diese Kaninchenfamilie wurde neben einer Bank ausgesetzt. © FMN | Tierheim Salzgitter

Eine Kaninchen-Mama wurde mit ihren fünf Babys ausgesetzt. Die Kaninchenfamilie wurde am 20. März in Salzgitter, Dr.-Dörnemann-Straße, in einem Karton neben einer Bank ausgesetzt aufgefunden. Aufmerksame Menschen haben sie dann glücklicherweise ins Tierheim gebracht. Wer hat möglicherweise etwas gesehen oder kann Angaben zu den Tieren und ihren Haltern geben? Hinweise telefonisch oder per E-Mail an das Team des Tierheims.

Kontakt zum Tierheim Salzgitter: Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V., Am Pfingstanger 40, Salzgitter-Bad, Telefon (05341) 47886, Fax (05341) 175387, www.tierheim-sz.de, www.facebook.com/tierheimsalzgitter

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red