Salzgitter. Beamte kontrollieren den Mann am Samstagmorgen in Gebhardshagen. Außerdem: Verkehrsunfall mit verletzter Person. Der Polizei-Überblick.

In der Reichenberger Straße in Salzgitter-Gebhardshagen hat die Polizei am Samstagmorgen gegen 10.15 Uhr einen Mann kontrolliert, der auf einem E-Scooter unterwegs war und dabei festgestellt, dass der 28-Jährige Salzgitteraner unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde dem Mann auch noch eine Blutprobe entnommen. Da außerdem für den E-Scooter keine Versicherung bestand, wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Salzgitter-Gebhardshagen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstagmittag gegen 13.20 Uhr kam es überdies an der Einmündung der Sternbergstraße zur Straße Am Förstergarten in Salzgitter-Gebhardshagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Frau aus Salzgitter leicht verletzt wurde. Ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel missachtete mit seinem Transporter die Vorfahrt, so dass er mit dem VW Polo der Frau zusammenstieß. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Schaden von 7000 Euro. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 35-jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

red