Salzgitter. Zu lange Lenkzeiten, Ladungsüberhang, fehlende Zulassung. Die Polizei Salzgitter stellt bei über der Hälfte der Fahrzeuge Verstöße fest.

Die Polizei Salzgitter, die Autobahnpolizei sowie der Zoll haben bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmorgen auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr Salzgitter zahlreiche Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Bei 25 kontrollierten Lkws kam es laut einer Pressemitteilung in 13 Fällen zu Verstößen. In zwei Fällen wurden demnach Strafanzeigen und in 24 Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Unter anderem hatte einer der Lkw einen deutlichen Ladungsüberhang mit einer Überlänge von fast einem halben Meter. Bei einem „Schrottfahrzeug“, so die Polizei, stellten Gutachter außerdem einen verkehrsgefährdenden Zustand des Fahrzeugs fest. Der Transporter hatte darüber hinaus keine Zulassung in Deutschland. Der Fahrer eines Lebensmitteltransporter missachtete geltende Hygienevorschriften und in mehreren Fällen wurden die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Insgesamt untersagten die Beamten in zehn Fällen die Weiterfahrt.

„Gerade bei Verkehrsunfällen mit dem Güterverkehr kommt es oft zu sehr schweren Unfällen mit zum Teil erheblich verletzten oder getöteten Personen.“, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Überwachung sei daher ein wesentlicher Bestandteil zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Pkw-Verkehrskontrolle der Polizei Salzgitter: 82 Fahrzeuge kontrolliert, 27 Verstöße festgestellt

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am Mittwoch hat die Polizei bei 82 kontrollierten Fahrzeugen 27 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Nach Angaben der Beamten waren dies hauptsächlich fehlende Warndreiecke, Warnwesten, Erste-Hilfe-Materialien sowie nicht angelegte Anschnallgurte. In einem Fall stoppten die Beamten einen Fahrer, der unter dem Einfluss von Cannabis stand.

„Die Polizei spricht von einer hohen Trefferquote und kündigt weitere Kontrollen dieser Art an“, so der Pressesprecher Matthias Pintak.

