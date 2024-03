Salzgitter. Die Krötenwanderung in Salzgitter beginnt: Statt Straßensperrungen müssen sich die Autofahrer auf andere Einschränkungen einstellen.

Aufgrund der vorhergesagten milden und feuchten Witterung in den kommenden Nächten wandern die Amphibien zu ihren Laichgewässern im Oelbertal, vermeldet die Stadt Salzgitter in einer Pressemitteilung. Die übliche Straßensperrung entlang der Kreisstraßen 1, 2 und 54 im Oelbertal zwischen Lichtenberg (ab Burgbergparkplatz) beziehungsweise SZ-Osterlinde und Oelber am weißen Wege könne dieses Jahr aufgrund der Baustelle am Burgberg Lichtenberg nicht realisiert werden.

Hier kommt es zu Einschränkungen für Autofahrer in Salzgitter

Zum Schutz der Tiere werde daher entlang der Kreisstraßen 1, 2 und 54 im Oelbertal zwischen SZ-Lichtenberg (Burgberg) beziehungsweise SZ-Osterlinde (Forsthaus) und Oelber am weißen Wege von Mittwoch, 20. März, bis voraussichtlich Sonntag, 24. März, in der Zeit von 19 bis 6 Uhr die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Den Amphibien zuliebe bittet die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Salzgitter vor allem die im Schichtdienst tätigen Pendlerinnen und Pendler sowie auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden um Beachtung der Beschilderung und eine umsichtige sowie rücksichtsvolle Fahrweise in den Wandernächten. Bei höheren Geschwindigkeiten hätten Tiere auf der Straße aufgrund des Fahrtwindes und der Sogwirkung der vorbeifahrenden Fahrzeuge kaum eine Überlebenschance.

Ortskundige Salzgitteraner sollen bekannte Umleitung fahren

Den Tieren sollte, wenn dies gefahrlos möglich ist, mit dem Fahrzeug ausgewichen werden. Bei Massenwanderungen können die Tiere natürlich auch, wenn dies gefahrlos möglich ist, an den sicheren Straßenrand umgesetzt werden, so die Stadt Salzgitter.

Ortskundige Fahrerinnen und Fahrer, die von Lichtenberg in Richtung Oelber am Weißen Wege unterwegs sind, werden zudem gebeten, möglichst die aus den vergangenen Jahren bekannte Umleitung über Westerlinde und Wartjenstedt zurück auf die Bundesstraße 6 zu wählen.

