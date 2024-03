Salzgitter. Das Zwergkaninchen wurde in einem Gartenverein gefunden und war wohl nur ein Zeitvertreib. Für neue Halter könnte er viel mehr sein.

Ist Zwergkaninchen Bauke ausgebüxt oder wurde er gar ausgesetzt? Die genauen Umstände lassen sich für die Tierpflegerinnen des Tierheims in Salzgitter-Bad nicht rekonstruieren. Bauke, so wurde die schwarz-weiße Fellnase getauft, wurde im Dezember vergangenen Jahres in einem Lebenstedter Kleingartenverein gefunden und in die Obhut des Tierschutzvereins Salzgitter übergeben. Darüber informiert der Verein.

Kaninchen als Fundtiere seien nichts Ungewöhnliches, heißt es in der Mitteilung, schließlich können diese in Außenhaltung auch mal ein kleines Loch im Zaun ausnutzen, um einen Streifzug durch die Umgebung zu machen. Doch in den vergangenen Monaten seien vermehrt Kaninchen und andere Kleinarten in Salzgitter freilaufend gemeldet worden, so dass durchaus der Verdacht entstehen könne, dass die Tiere während der Corona-Pandemie als Zeitvertreib angeschafft wurden. Dies würde auch zum „Tier der Woche“ passen, denn Bauke wird auf drei bis vier Jahre geschätzt.

Zwergkaninchen Bauke ist zutraulich, interessiert und neugierig

Die Eingangsuntersuchungen hätten ergeben, dass das gefundene Zwergkaninchen im Grunde genommen gesund ist. Lediglich auf die Zähne müsse regelmäßig ein fachmännischer Blick geworfen werden. Die Beißerchen müssten bereits geschliffen werden. „Dies kann bei Kaninchen vorkommen, wenn die Zähne beim Futtern einen falschen Abrieb erzeugen“, erklärt der Tierschutzverein. „Regelmäßige Kontrollen der zukünftigen Halter sind deshalb sehr wichtig.“

Dank der Pflege und Betreuung des Pflegepersonals zeige sich Bauke als ein zutrauliches Wesen, das interessiert und neugierig ist. Gerne hoppele er durch sein Gehege und suche Kontakt zu seinen Artgenossen. Richtig wohl fühle er sich jedoch in Gegenwart von gleichaltrigen Kaninchen.

Für Bauke werden liebevolle und verantwortungsbewusste Kaninchenfreunde gesucht, die über entsprechend viel Platz verfügen, damit sich Bauke gut einleben kann. Familien mit Kindern müsse bewusst sein, dass Bauke kein Kuscheltier ist und Kaninchen im Regelfall Fluchttiere sind, die es nicht gewohnt sind, eng umschlungen geknuddelt zu werden, heißt es weiter. Vermittelt werde in ein Zuhause ohne Käfighaltung.

Weitere Tiere suchen neue Frauchen und Herrchen

Wer kennt oder vermisst diesen kastrierten und gechipten Kater? © FMN | Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V.

Fundtier: Dieser kastrierte, gechipte Kater wurde am 4. März ins Tierheim gebracht. Er hat sich seit längerer Zeit in Salzgitter-Lebenstedt, Nebelflucht, aufgehalten. Leider ist er nicht registriert. Wer kennt oder vermisst ihn?

Maika ist eine kleine Genießerin, die sich gerne kraulen lässt. © FMN | Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V.

Maika: Maika wurde im Oktober 2022 geboren. Sie sucht ein Zuhause mit Freigang nach der Eingewöhnungszeit. Auf Artgenossen mag sie sehr gerne verzichten. Maika ist Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen und lässt sich gerne kraulen.

Die kleine Katze Visenya mag Kinder. Das beruht gewiss auf Gegenseitigkeit. © FMN | Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V.

Visenya: Fellnase Visenya wurde im Mai 2022 geboren. Sie ist sehr verschmust und anhänglich. Mit Kindern kommt sie gut zurecht. Visenya sucht ein neues Zuhause mit Freigang, in dem sie als Einzelprinzessin leben darf und die volle Aufmerksamkeit ihrer Bezugspersonen erhält.

Lobby ist nur anfangs etwas schüchtern. Auch sie sucht ein Zuhause mit Freigang. © FMN | Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V.

Lobby: Katze Lobby ist circa 3 bis 4 Jahre alt. Sie ist fremden Menschen gegenüber anfänglich schüchtern und zurückhaltend, taut aber schnell auf und ist dann sehr zutraulich. Sie sucht ein Zuhause mit Freigang, ohne Artgenossen.

Kontakt: Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V., Tierheim & Geschäftsstelle: Am Pfingstanger 40, Salzgitter-Bad, (05341) 47886 (Telefon), (05341) 175387 (Fax), www.tierheim-sz.de, www.facebook.com/tierheimsalzgitter

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red