Lebenstedt. Ab dem 4. März müssen sich Autofahrer in Lebenstedt auf Verkehrsstörungen einstellen. Das ist geplant.

Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs sind möglich, teilt die Wasser- und Energieversorgungsgesellschaft (WEVG) Salzgitter mit. Am Montag, 4. März, sollen Baumaßnahmen zur Neuverlegung von Fernwärmeversorgungsleitungen in Salzgitter-Lebenstedt im „Alten Dorf“ beginnen.

Die Bauarbeiten in Lebenstedt sollen bis Juni 2024 dauern

Insgesamt würden rund 3100 Meter Wärmeleitung in der Gothastraße, Thiestraße und Klunkau verlegt und im Bereich Gothastraße/Imatraweg in das bestehende Leitungsnetz angebunden. Die Leitungsverlegung soll in offener Bauweise erfolgen. „Da die geplante Trasse der neuen Leitungen überwiegend in den Fahrbahnen und Fußwegen liegt, kann es während der Bauphase zu Verkehrsbeeinträchtigungen in den betroffenen Straßen kommen“, so die Mitteilung.

Die ausführende Tief- und Rohrleitungsfirma informiere die Anwohnerinnen und Anwohner über eine direkte Mitteilung. „Die WEVG bittet die betroffenen Anwohner und Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für diese temporären Einschränkungen“, heißt es weiter. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Juni 2024 andauern.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red