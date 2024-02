Wolsdorf. Die fünfköpfige Familie befand sich zum Zeitpunkt des Brandes im Urlaub. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro.

Nach dem Großbrand am Tekenberg bei Wolsdorf ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. „Da wollte jemand, dass es brennt“, stellte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung klar. Details zur Brandursache nennt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. Am Montag untersuchten Brandermittler den Tatort.