Salzgitter. Wie der Bus in den Gebieten Salzgitter-Bad und Thiede am Wochenende in den späten Abendstunden fährt, lesen Sie hier.

Vom nächsten Montag an werden einige Fahrzeiten des Flexo in Salzgitter minimal reduziert. Im Gebiet Salzgitter-Bad verringern sich die Fahrtzeiten an den Wochenenden um jeweils eine Stunde. Im Gebiet Thiede reduzieren sich die Fahrtzeiten samstags um eine, sonntags um zwei Stunden.

Weniger Fahrgäste am späten Abend

Die Fahrgastzahlen sind in beiden Ortsteilen Salzgitters – Thiede und Salzgitter-Bad - unvermindert hoch, jedoch nicht in den späten Abendstunden, teilt der Regionalverband Großraum Braunschweig mit. Das habe eine Evaluation der Fahrgastzahlen und der Fahrtwünsche ergeben. Deshalb haben sich der Regionalverband, die Stadt Salzgitter und die KVG Braunschweig darauf geeinigt, das Angebot in den Abendstunden minimal zu reduzieren.

So wurde der Bus 2023 gebucht

Im Jahr 2023 wurde das Flexo-Angebot in Salzgitter-Bad insgesamt 29.000 gebucht, in den vergangenen drei Monaten nutzten sogar mehr als 650 Fahrgäste in der Woche Flexo. In Thiede wurde das Angebot im vorigen Jahr insgesamt 22.000 gebucht, zuletzt nutzten es mehr als 450 Fahrgäste in der Woche.

„Darunter sind viele Fahrten, die ohne Flexo gar nicht stattgefunden hätten“, sagt Verbandsdirektor Ralf Sygusch.

Thieder Bahnhof häufiges Ziel

Im Gebiet Thiede sei der dortige Bahnhof eines der häufigsten Ziele. Er werde nur von Flexo angefahren und gut angenommen, ebenso häufig sei das Fahrtziel das VW-Werk. „Unsere Auswertung hat gezeigt, dass wir den Einsatz der sieben Kleinbusse in beiden Gebieten an die Nachfrage anpassen und damit optimieren können“, sagt der Verbandsdirektor.

„Als Stadt Salzgitter freuen wir uns, dass wir dem Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger aus unseren Ortsteilen Hohenrode und Gitter nachkommen konnten“, sagt Oberbürgermeister Frank Klingebiel.

Fünf zusätzliche Haltestellen

Fünf Haltestellen in den beiden Ortsteilen werden seit Mitte Januar zusätzlich angefahren. Die Haltestellen

Hohenrode, Ehem. Schacht; Hohenrode, Abzw. Ringelheim; Hohenrode, Ort; Gitter, Speelhof sowie Gitter, Ort seien sowohl über die Flexo-Fahrgast-App als auch telefonisch buchbar.

Genutzt werden kann Flexo mit einem Ticket des VRB-Tarifs oder auch mit einem Deutschland-Ticket. Schüler können Flexo ab 16 Uhr an Schultagen und an Wochenende ganztägig nutzen. Mehr Informationen zum Angebot auf www.flexo-bus.de.

red