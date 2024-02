Salzgitter. Der türkische Staatsbürger, den die Stadt zu Unrecht abschieben wollte, kämpft weiter um Schadensersatz. So geht er vor.

Der türkische Staatsbürger, dem die Stadt die versagt hatte, obwohl er seit mehr als 15 Jahren in Deutschland lebt, kämpft vor Gericht weiter um Schadensersatzansprüche in fünfstelliger Höhe. Das Landgericht Braunschweig, das seine Klage Ende 2023 abgewiesen hatte, sieht seinen Anwalt nun am Mittwoch, 28. Februar, um 14 Uhr wieder. Dann hat es über den Einspruch des Türken zu entscheiden.