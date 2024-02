Salzgitter. Im Dezember hat ein Unbekannter ein Autohaus in Salzgitter überfallen. Unter Vorhalt einer Waffe stahl er Geld in vierstelliger Höhe.

Nach einem Raub im Dezember 2023 fahndet die Salzgitteraner Polizei nun mit einem Foto nach dem Täter. Der bislang unbekannte Mann hatte einen Autohändler in der Straße Hammerschlag mit einer Schusswaffe bedroht.

Laut Polizei soll sich die Tat so abgespielt haben: Am 18. Dezember gegen 14.50 Uhr trafen sich der Mann und der Händler zu einem Verkaufsgespräch auf der Freifläche des Autohauses in Lebenstedt – der Täter hatte sich im Vorhinein interessiert an einem Auto gezeigt. Plötzlich zog der Unbekannte eine Schusswaffe und forderte den Verkäufer auf, Bargeld herauszugeben. Der Täter erbeutete so eine Summe in mittlerer vierstelliger Höhe. Anschließend flüchtete er unerkannt vom Tatort.

Salzgitter: So sieht der Autohaus-Räuber aus

Der Mann soll einen Kinn- und Schnauzbart und eine kräftige Statur haben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Mütze mit weißem Aufdruck, eine blaue Jacke, ein blau-schwarz-weiß kariertes Holzfällerhemd, eine schwarze Hose – vermutlich eine Jogginghose – und dunkle Sneaker.

Mit dieser Aufnahme fahndet die Polizei in Salzgitter nach einem Mann, der für einen Raub in Lebenstedt verantwortlich sein soll. © Polizei Salzgitter | Polizei Salzgitter

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 auf.

