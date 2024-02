Salzgitter. Die Beamten Lisa Schulze und Michael Kaletka sind erneut bei Kabel1 zu sehen. Dann läuft die Folge im Fernsehen.

Nach der ersten Folge im Dezember ist die Polizei aus Salzgitter an diesem Donnerstag, 29. Februar, wieder im TV zu sehen. Ein Kamerateam der „Achtung Kontrolle“-Redaktion hatte die Beamten Lisa Schulze und Michael Kaletka im vergangenen Jahr über mehrere Schichten begleitet.

Auch in der nächsten Sendung „geben wir wieder Einblicke in unsere ‚Polizeiwelt‘“, erklärt die Salzgitteraner Polizei. Kabel 1 strahlt die Folge am Donnerstag um 18.55 Uhr aus.

red