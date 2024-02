Salzgitter. Ein Kiss-Konzert, Theater oder eine Fotoausstellung: Bei diesen Veranstaltungen am Wochenende könnte sich ein Besuch lohnen.

An diesem Wochenende können Salzgitteraner Erinnerungen an ein einzigartiges Ereignis aufleben lassen, den Spirit der Band „Kiss“ erleben oder Deutschlands bekanntesten Profiler treffen. Die Stahlstadt bietet außerdem ein neues Theaterstück und Rockmusik von einem „The-Voice-Teilnehmer“. Wir haben alle Infos zu diesen fünf Veranstaltungen herausgesucht.

Kiss Forever Band zollt ihren Tribut in der Kulturscheune Lebenstedt

Im Januar 2012 trat die „Kiss Forever Band“ gegen mehr als 200 Mitbewerber aus der ganzen Welt an. Originalmitglieder von „Kiss“ und einige ausgewählte Fans wählten die ungarischen Musiker unter die besten vier. Zudem wurden sie mit dem Titel der besten europäischen „Kiss-Tribute-Band“ ausgezeichnet. Zu ihrem 20. Bühnenjubiläum standen sie sogar mit Bruce Kulick, dem ehemaligen Gitarristen von „Kiss“, zusammen auf der Bühne.

In mittlerweile über 20 Bandjahren hat die „Kiss Forever Band“ 1500 Shows in 27 verschiedenen Ländern gespielt. Die Fans von „Kiss“ konnten die Show bereits in vielen europäischen Ländern sehen. Ihr Repertoire umfasse das Gesamtwerk von „Kiss“ von 1973 bis heute: über 80 Songs, angefangen bei den größten Hits bis hin zu Songmaterial von Soloalben der Mitglieder. Das Konzert der Rocker findet am Samstag, 2. März, 19.30 Uhr, in der Kulturscheune in Lebenstedt, statt. Tickets gibt es über die Internetseite der Konzertagentur Piekert ab 27 Euro.

Theatergruppe Salzgitter-Bad präsentiert ihr neues Stück

Im neuesten rasanten Theaterstück der Theatergruppe Salzgitter-Bad geht es um den mysteriösen Tod des erfolglosen Kunstmalers Hilmar Kjerulf und seine unter Mordverdacht geratene Ehefrau. Das „Hohe Gericht“ versucht, sich im Verlauf des Stücks ein objektives Bild von den Ereignissen zu machen. Doch die Beschuldigte, ihr Verteidiger und einige Zeugen tragen mehr zur Verwirrung des „Hohen Gerichtes“ bei als zur Aufklärung des Falles.

Die Theatergruppe Salzgitter-Bad präsentiert in der neuen Spielzeit die Komödie „Hokuspokus“ von Curt Goetz. © FMG | Theatergruppe

Butler John bringt den Gerichtspräsidenten mit seiner Vornehmheit zur Verzweiflung, und was ist die Rolle des mysteriösen Mister Graham? Die Komödie „Hokuspokus“ von Curt Goetz wird unter der Regie von Friederike Goosmann erstmalig am Freitag, 1. März, 19.30 Uhr, in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad aufgeführt. Auch an den beiden Folgetagen wird das Theaterstück an diesem Wochenende jeweils um 19.30 Uhr in der Kniestedter Kirche aufgeführt. Karten kosten im Vorverkauf für Vollzahler 13 Euro und an der Abendkasse 15 Euro.

Castingteilnehmer aus „The Voice of Germany“ Mazze Wiesner tritt in Gebhardshagen auf

Am Freitag, 1. März, ist der Singer und Songwriter „Mazze Wiesner“ im ehemaligen Pferdestall der Wasserburg zu Gast. Das Soloprogramm des Deutschrockers lautet: „Nackte Saiten“. Bekannt ist Wiesner aus der Castingshow „The Voice of Germany“, als er 2021 alle Coaches von seiner Stimme überzeugte. In Salzgitter will er als „One Man Band“ einen unterhaltsamen Abend mit musikalischem Niveau, Selbstironie und Entertainer-Qualitäten bieten. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 15 und an der Abendkasse 18 Euro. Sie können direkt beim Veranstalter per Mail unter wopie-veranstaltungen@t-online.de oder telefonisch unter der Nummer (05341) 32418 vorbestellt werden.

Einmaliges Ereignis in Salzgitters Stadtgeschichte: Ausstellung vom Glockenguss in Lichtenberg

Unter freiem Himmel und vor mehr als 300 Zuschauern hat die Glockengießerei Schmidt die Friedhofsglocke von St. Petrus gegossen. © Salzgitter | Rudolf Karliczek

Vor mehr als 300 Zuschauern haben Glockengießer im Oktober 2023 die neue Glocke der Kirche in Lichtenberg nach traditioneller Handwerkskunst gegossen. Üblicherweise werden Kirchenglocken heute nur noch in Glockengießereien hergestellt, wobei die Gemeinden zum Glockenguss in die Gießerei fahren. Bevor Glockengießer allerdings sesshaft wurden, zogen sie im Mittelalter als Wandergießer von Ort zu Ort, von Auftrag zu Auftrag, um Glocken zu gießen. Die gesamte Herstellung vor Ort hat mehrere Tage in Anspruch genommen. Nach dem Glockenguss musste das flüssige Metall mehrere Tage auskühlen und erstarren, bis schließlich die Glocke im Beisein vieler Menschen aus der Erde „geboren“ wurde.

Den Entstehungsprozess dieser Glocke haben die beiden Mitglieder der Fotoarbeitsgemeinschaft „Atelier 70“, Siegfried Krause und Sebastian Wamsiedler, der gleichzeitig das Projekt als Glockensachverständiger betreut hat, mit der Kamera begleitet und das einmalige Ereignis der Stadtgeschichte dokumentiert. Ihre Fotos werden an diesem Wochenende zum ersten Mal im Fredenberg Forum in Lebenstedt ausgestellt. Die Vernissage findet am Sonntag, 3. März, 15 Uhr statt. Danach kann die Ausstellung vom 4. März bis zum 20. Juni besucht werden.

Autorenlesung in der Stadtbibliothek in Lebenstedt

Im Rahmen der Reihe „Mordsmäßig im März“ lesen Petra Mattfeldt und der bekannteste Profiler Deutschlands, Axel Petermann, das Buch „Im Kopf des Bösen: Der Sandmann“. In der Geschichte wird ein wahres Verbrechen mit realen Methoden der Fallanalyse aufgerollt. Karten für die Autorenlesung in der Stadtbibliothek in Lebenstedt kosten im Vorverkauf 10 und an der Abendkasse 12 Euro. Die Lesung findet am Freitag, 1. März, 19 Uhr, statt.

