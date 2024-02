Salzgitter. Die Salzgitteraner Polizei sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen. Die Täter hinterließen in beiden Fällen teure Schäden.

Unbekannte sind in die Schule an der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Lebenstedt eingestiegen. Wie die Salzgitteraner Polizei berichtet, beschädigten die Täter zwei Fenster und gelangten auf diese Weise in den Komplex. Im Inneren gingen sie mehrere Türen an.

Passiert ist dies zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Über mögliches Diebesgut oder die Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Es wird weiter ermittelt. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05341) 18970 auf.

Weiterer Einbruch in Lebenstedt: Täter flüchten ohne Beute

Die Polizei ermittelt zudem zu einem Einbruch in ein Gemeindehaus in der Neißestraße. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr, haben Unbekannte die Terrassentür gewaltsam geöffnet. Sie durchsuchten zahlreiche Behältnisse, flüchteten aber offenbar ohne Beute.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3500 Euro. Auch in diesem Fall sollten mögliche Zeugen die Telefonnummer (05341) 18970 anrufen.

