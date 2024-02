Salzgitter. Rauch steigt am Freitagnachmittag über dem Gelände von Salzgitters Stahlwerken auf. Was genau dort passiert ist, lesen Sie hier.

Eine dunkle Rauchwolke stand am Freitagnachmittag über dem Gelände der Salzgitter AG. Laut Pressesprecher der Salzgitter AG, Olaf Reinecke, ist der Grund dafür eine Verpuffung auf dem Gelände der Salzgitter Flachstahl. Die Verpuffung kam demnach zustande, weil Roheisen in das feuchte Schlackenbett abgekippt wurde. Dann könne es zu so einer Verpuffung kommen. Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr waren laut Reinecke umgehend vor Ort.

Dunkle Rauchwolke bei der Salzgitter AG: Verpuffung war der Grund

Bei der Verpuffung habe sich niemand verletzt. Mitarbeiter und Anwohner seien nicht gefährdet gewesen. Auch die Berufsfeuerwehr und die Polizei Salzgitter seien vor Ort gewesen – allerdings nur, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Das war nicht das einzige besondere Ereignis, das in jüngerer Vergangenheit bei der Salzgitter AG für Aufsehen gesorgt hat. Zuletzt war mitten in der Nacht ein lauter Knall zu hören.