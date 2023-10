Salzgitter Gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag gibt es in Salzgitter einen lauten Knall. Selbst im Landkreis Wolfenbüttel ist er laut Polizei hörbar.

Mysteriöses Geräusch Lauter Knall mitten in der Nacht: Was ist in Salzgitter passiert?

Die Nacht liegt über Salzgitter, als es laut knallt. Ohrenzeugen berichten, dass besagter Knall sowohl in Salzgitter-Thiede als auch 20 Kilometer weiter in Salzgitter-Bad zu hören war. Zunächst weiß niemand, was los ist, doch die Polizei sorgt noch in der Nacht für Aufklärung.

Lauter Knall in Salzgitter: Polizei erklärt über Social Media Ursache und gibt auch gleich Entwarnung

Wie die Beamten auf der Social-Media-Plattform „X“ (früher: Twitter) über ihren Account berichten, war der Knall aus Salzgitter auch im Landkreis Wolfenbüttel noch hörbar. Ursache für den lauten Knall, der den einen oder anderen Menschen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus dem Schlaf riss, war eine geborsteneDruckleitung auf einem Firmengelände. Nach unseren Informationen handelt es sich dabei um das Gelände der Salzgitter AG

„Es besteht keine Gefahr, auch wurde niemand verletzt“, sorgte die Polizei zudem via „X“ auch gleich für Entwarnung und bedankte sich für die vielen Hinweise, die sie nach dem Knall bekommen habe. Der Knall soll, so Ohrenzeugen, sei für fünf bis zehn Minuten zu hören gewesen sein, ehe er ausklang. Andere berichten davon, dass dem Knall ein minutenlanges Rauschen folgte. In den Sozialen Netzwerken wurde anschließend über den Knall spekuliert, sogar Videos kursierten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de