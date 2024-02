Salzgitter. Die Spannung bleibt aber für Fans, denn erst im Herbst sagen die Spielemacher, welche 22 Straßen es aufs Spielbrett geschafft haben.

Die Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner haben sich entschieden: Endlich, so die Agentur Polar 1 in einer Pressemitteilung, steht fest, welche der 297 vorgeschlagenen Straßen es auf die Monopoly-Salzgitter-Edition geschafft haben. Aber viel mehr gibt es von den Machern des Spiels dann doch noch nicht...

Ausgewählt werden konnte von A wie Ahornstraße bis Z wie Zwergenstieg, so Polar 1 – und das ist die Einschränkung: Auf dem Spielfeld ist nur Platz für 22 Straßen. Und so bleibt es noch eine Weile spannend, denn: „Welche Straßen sich einen Platz auf dem berühmten Spielbrett ergattern konnten, wird aber erst zur Präsentation des Spiels im Herbst gelüftet. So lange müssen sich die Monopoly-Fans aus Salzgitter und Umgebung noch gedulden.“

Der Spitzenreiter der Straßen Salzgitters hat mehr als 1000 Stimmen

Soviel sei verraten, heißt es weiter in der Mitteilung: „Der Spitzenreiter der Abstimmung kommt auf mehr als 1000 Stimmen, insgesamt wurden mehr als 50.000 Stimmen abgegeben.“

Unterdessen, so die Zwischenbilanz der Spielemacher von Polar 1, ist das Monopoly jetzt schon ein Renner: „Wir haben mehr als 5500 Vormerkungen vorliegen und bereits viele Anfragen von Buch- und Spielwarenhändlern aus der Stadt und der Region erhalten, die das Spiel verkaufen wollen“, wird Florian Freitag zitiert, der als Geschäftsführer der Agentur das Spiel in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves realisiert und auch zur Präsentation mit Aufruf zur Abstimmung über die Namen nach Salzgitter gekommen war.

Sie wurden am Römerbad geblitzt – Salzgitteraner schlagen auch Textkarten vor

Auch die Macher um Florian Freitag freuen sich demnach über ein anhaltend hohes Interesse am Spiel: „Mit Berichten in Zeitungen, im Fernsehen, dem Radio und den sozialen Medien wurde das Thema aufgegriffen. Viele Einwohnerinnen und Einwohner haben auch Vorschläge gemacht, welche Sehenswürdigkeiten ihrer Meinung nach auf das Spielfeld gehören. Eine so hohe Resonanz hätten wir nie erwartet“, so Freitag weiter. So sollte es nach Meinung eines Einsenders eine Textkarte mit dieser Aufforderung geben: Sie wurden am Römerbad geblitzt. – Zahlen Sie M 20. Ein anderer hätte gern dies auf einer Textkarte stehen: Machen Sie einen Ausflug zum Städtischen Museum Schloss Salder in der Museumstraße. Wenn Sie über Los kommen, ziehen Sie M 200 ein.

Das Spiel: Die Monopoly-Salzgitter-Edition ist ein gemeinsames Projekt der Zwickauer Polar 1 GmbH und des Düsseldorfer Spieleverlags Winning Moves, des weltweit größten Lizenznehmers von Hasbro, dem Hersteller des Monopolys, so die Mitteilung weiter. Seit 1999 setze Winning Moves Städte- und Regional-Editionen um, mittlerweile seien mehr als 250 auf den Markt gekommen. red

Weitere Infos zum Salzgitter-Projekt gibt es unter www.salzgitter-spiel.de

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: