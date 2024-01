Salder. Was die Stadt alles auf dem 5,4 Hektar großen Gebiet genau plant und wer an der Sitzung am 1. Februar in Salder teilnehmen kann.

Die Stadt Salzgitter kommt mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern über ein Vorhaben ins Gespräch. Sie lädt sie am Donnerstag, 1. Februar, zu einer Bürgerversammlung ein, in der es um den in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Sal 25 für Salder „Südliche Erweiterung“ geht, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Gelände befindet sich an Salders südlichen Ortsrand

In der Zeit von 19 bis 21 Uhr wird demnach im Saal des Ristorante Galahof bei Nico, an der Dammstraße 38 in Salder, das städtebauliche Konzept für das zirka 5,4 Hektar große Gebiet am südlichen Ortsrand des Stadtteiles vorgestellt. Insbesondere, so die Verwaltung weiter, sollen dabei die geplante Nutzung, die städtebauliche Struktur und die Erschließung des Projekts im Blick auf den Verkehr sowie die Belange des Umwelt- und Klimaschutzes besprochen werden.

red