Salzgitter. Disco auf dem Eis, lange Badenacht oder Theater... Worauf haben Sie am Wochenende Lust? Hier kommen unsere Veranstaltungs-Top-Tipps.

Sie haben das nächste Wochenende noch nicht geplant? Hier kommen unsere Veranstaltungs-Tipps - von Theater über Musik bis Sport. Da sollte für jeden etwas dabei sein.

Baden bei Kerzenschein oder Disco auf dem Eis? Beides ist am Wochenende in Salzgitter möglich

Die Bäder Sport und Freizeit Salzgitter bietet am Wochenende gleich zwei Veranstaltungen an: Zum einen steigt am Freitag, 12. Januar, in der Eissporthalle die nächste Super-Disco. Von 19 bis 22 Uhr kann dann zu Musik und reichlich Lichteffekten auf dem Eis getanzt werden. Aber Achtung: Unter 14-Jährige haben dann nur Zutritt in Begleitung von Eltern oder einer erziehungsberechtigten Person. Der Eintritt zur Super-Disco kostet 7 Euro und kann vorab auch über die Homepage www.eissporthalle-salzgitter.de per E-Ticket gebucht werden.

Zweites Wochenende-Highlight der Bäder Sport und Freizeit ist die lange Bade- und Saunanacht im Thermalsolbad in Salzgitter-Bad. Sie findet ebenfalls am Freitag, 12. Januar, statt - und zwar von 20 bis 23.30 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher können das Schwimmen bei Kerzenschein und Musik genießen, oder im wohltemperierten Solewasser entspannen. Alle, die so richtig ins Schwitzen kommen möchten, erwarten im Sauna-Land wechselnde Aufgüsse. Für das Solewellenbad gilt der reguläre Eintrittspreis. Für das Sauna-Land wird ein Aufpreis von 6 Euro erhoben. Weitere Infos unter www.thermalsolbad.de

Zur langen Bade- und Saunanacht ist das Bad stets stimmungsvoll beleuchtet. (Archivfoto) © BZ

„Die Dinge meiner Eltern“ heißt das Solo-Theaterstück von und mit Gilla Cremer, das der Kulturkreis Salzgitter am Samstag, 13. Januar, in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad zeigt. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr. Kurz zum Inhalt: Agnes steht im Haus ihrer verstorbenen Eltern. Hier ist sie aufgewachsen, hier haben Vater und Mutter 60 Jahre lang gewohnt – nun muss es geleert werden. Wo fängt man an? Im Keller oder auf dem vollgestopften Speicher? Karten kosten zwischen 16 und 22 Euro für Vollzahler. Erhältlich sind sie beim Kulturkreis Salzgitter, (05341) 32543, E-Mail: info@kulturkreis-salzgitter.de

In der Kniestedter Kirche wird am Samstag gerockt - und zwar mit Mandowar

In der Kniestedter Kirche gastiert am Samstag, 13. Januar, auf Einladung des Fachdienstes Kultur der Stadt die Band Mandowar. „Mandowar oder das kleinste Rockfestival der Welt“ - lautet der Titel des Konzerts, das um 20 Uhr beginnt. Die Band bietet Coverhits mit Mandoline, Bass-Ukulele und Gitarre: kleine Instrumente - große Songs - großer Spaß. Karten kosten im Vorverkauf 21 Euro und sind erhältlich bei Reservix. An der Abendkasse kosten die Tickets 24 Euro.

Bogdan Dragus und Ensemble sind am Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr, zu Gast bei Steterkult im evangelischen Gemeindehaus Stift Steterburg. Bogdan Dragus ist Erster Geiger bei der Radiophilharmonie Hannover des NDR und wurde unter anderem mit dem Deutschen Kulturförderpreis sowie dem Internationalen Abbado-Preis in Italien ausgezeichnet. Zusammen mit seinem Ensemble bewegt er sich abseits des musikalischen Mainstreams auf dem Grat zwischen Paganini und Brahms, Filmmusik und improvisierten Jazz-Arrangements, virtuosem Gipsy und romantischer Flamencomusik. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro. Reservierungen: Steterkult, Ulrike Heilshorn, (05341) 264324, oder per Mail an info@steterkult.de An der Abendkasse kosten die Tickets dann 14 Euro.