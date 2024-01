Salzgitter. Die neuen Folgen aus unserer Region werden in Kürze ausgestrahlt. Mit dabei: die Leiterin einer Wohnstätte der Lebenshilfe.

„Erdige Eleganz – kreiere den perfekten Look in Erdtönen!“, lautet das Motto der neuen „Shopping Queen“-Folgen aus Braunschweig und Region. Bereits im September fanden die Dreharbeiten statt, aufmerksame Leser hatten den rosaroten Bus des TV-Teams damals im Magniviertel in der Braunschweiger Innenstadt gesichtet. Ausgestrahlt werden die Folgen in der Woche ab dem 22. Januar. Mit dabei: die Salzgitteranerin Romy Wolff.

„Es war die tollste Woche meines Lebens“, erzählt die 41-Jährige noch ganz beseelt am Telefon. Das TV-Team sei super gewesen, die Kandidatinnen hätten wunderbar harmoniert: „Wir hätten unterschiedlicher nicht sein können und hätten uns im realen Leben wahrscheinlich nie kennengelernt. Aber das Miteinander war auf Augenhöhe und sehr respektvoll“, betont die Frau mit den vielen Tattoos.

Sie ist für ihre eigenwilligen Klamotten und ihren Humor bekannt

Als einzige Kandidatin wohnt sie nicht in Braunschweig. Die Heilerziehungspflegerin leitet eine Wohnstätte der Lebenshilfe Salzgitter, in der 25 erwachsene Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen leben. Die und ihre Kollegen und Kolleginnen fiebern bereits der Ausstrahlung entgegen: „Die Bewohner sind on fire und freuen sich, ihre Romy im Fernsehen zu sehen“, sagt Romy Wolff. Alle zusammen würden sie die Übertragung schauen wollen, Public Viewing an allen fünf Tagen. Sie selbst will aber nicht dabei sein: „Das kann ich nicht gebrauchen, die Kommentare und Lacher. Ich gucke allein“, versichert sie.

Ihr Umfeld habe sie ermutigt, sich bei „Shopping Queen“ zu bewerben. „Ich bin in meinem Umfeld für meinen eigenwilligen Klamottenstil bekannt und kombiniere gerne Dinge, die nicht jeder hat. Außerdem habe ich einen ausgeprägten Sinn für Humor.“

Sie selbst habe erst gezögert mit der Bewerbung: „Man gibt ein ganz schönes Stück Privatsphäre preis, da ja auch in der eigenen Wohnung gedreht wird. Damit musste ich mich erstmal auseinandersetzen.“ Ihre Shopping-Begleitung: die Erzieherin und gute Freundin Marleen.

In der Sendung mit Star-Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer, die sich seit ihrer Erstausstrahlung 2012 großer Beliebtheit erfreut, treten jede Woche fünf Frauen aus einer Stadt gegeneinander an. Ausgestattet mit 500 Euro Bargeld und vier Stunden Zeit müssen sie sich passend zum Motto der Woche einkleiden und stylen. Wem das am besten gelingt, wird Shopping-Queen. Hier stellen wir alle fünf Kandidatinnen vor.

Die fünf Folgen werden von Montag bis Freitag, jeweils ab 15 Uhr bei Vox gezeigt.