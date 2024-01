Lebenstedt. Die Sternsinger rufen auch in der Stahlstadt auf für Spenden. Mit dem Geld werden weltweit 1200 Projekte gefördert.

Salzgitters Zweiter Bürgermeister Christian Striese hat am Freitag 40 Sternsinger im Saal des Rathauses empfangen. „Ihr habt eine wichtige Entscheidung getroffen: Nämlich, dass Ihr mit dem Sternsingen für andere Kinder Gutes tut. Das finde ich großartig“, sagte er zu den Jungen und Mädchen.

So empfing der Dechant die Sternsinger

Romanus Kohl, leitender Pfarrer von Salzgitter und Dechant des Dekanats Goslar-Salzgitter, der ebenfalls beim Sternsinger-Empfang dabei war, ergänzte: „Eurer großes Engagement ist ein Zeichen für Eure Solidarität mit den Kindern dieser Welt. Dafür und dass Ihr Menschen mit Eurem Gesang und dem Segen Freude nach Hause bringt, meinen und unseren herzlichen Dank.“

Die Sternsinger wurden vom 2. Bürgermeister Christian Striese empfangen. © FMN | Rudolf Karliczek

Organisiert wird das Sternsingen in Salzgitter alljährlich durch die vier katholischen Pfarrgemeinden St. Bernward (Thiede), St. Joseph (Lebenstedt), St. Maximilian Maria Kolbe (Fredenberg) und St. Marien (Bad). Das Motto der Sternsinger-Aktion 2024 lautet „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Mit Hilfe der gesammelten Spendengelder der Sternsinger werden insgesamt rund 1200 Projekte weltweit gefördert. In diesem Jahr stehen die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Fokus der Aktion.

Weitere Informationen zum diesjährigen Thema „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ sind im Internet unter www.sternsinger.de zu finden.