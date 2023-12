Salzgitter-Bad. Das neue Wohn- und Geschäftshaus ist ein Dauerthema. Wohnbau und Stadt wollen nun mit Gerüchten aufräumen.

Dieses Thema ist ein Dauerbrenner in Salzgitter-Bad. Nicht nur in Politik und Verwaltung. Auch in der Bevölkerung wird über den Neubau am Klesmerplatz seit Jahren diskutiert. Mal mehr, und mal weniger. Zuletzt wieder deutlich mehr, intensiver, und hier und da auch emotional und heftig. Nun hat es Gespräche gegeben, die die Wogen glätten und Ruhe in das Thema bringen sollen.