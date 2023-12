Salzgitter. Am Freitagabend sollen sich die Täter an mehreren Autos in Salzgitter-Gebhardshagen zu schaffen gemacht haben.

Unbekannte Täter haben am Freitagabend gegen 23 Uhr mehrere geparkte Autos in Salzgitter-Bad mit Tritten beschädigt. Sie hatten es auf die Außenspiegel von insgesamt vier Pkws am Bodenbacher Ring abgesehen. Wie die Polizei berichtet, entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad melden, die Telefonnummer lautet (05341) 8250.

