Salzgitter-Bad. Bereits am Montag waren unbekannte Täter in das Geschäft in Salzgitter-Bad eingebrochen. Am Mittwoch schlugen Unbekannte erneut zu.

Bereits am Montag hat die Polizei Salzgitter einen Einbruch in ein Juweliergeschäft am Klesmerplatz in Salzgitter-Bad festgestellt. Die unbekannten Täter hatten sich gegen 2.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft und stahlen Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Ein Zeuge hatte die Täter beim Diebstahl überrascht, woraufhin sie flüchteten konnten.

Mithilfe eines Autos und eines Zurrgurtes hebeln die Täter das Stahlgitter aus der Verankerung

Nun ist zum zweiten Mal in dieser Woche in das Juweliergeschäft eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter offensichtlich mithilfe eines Autos und eines orangefarbenen Zurrgurtes gegen 2.30 Uhr einen Stahlgitterrollladen im Eingangsbereich aus der Verankerung gerissen. Anschließend brachen sie gewaltsam die Eingangstür ein und konnten so in das Geschäft gelangen. Sie stahlen Schmuckstücke und Bargeld und flüchteten anschließend. Der Gesamtschaden lässt sich laut Polizei aktuell noch nicht beziffern.

Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 825-0 zu melden.

red