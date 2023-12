Salzgitter. Keine Zeit, an den Weihnachtsfeiertagen zu kochen? Diese Restaurants in Salzgitter sind am 24., 25. und 26. Dezember geöffnet.

Ob es die klassische Weihnachtsgans oder doch Würstchen mit Kartoffelsalat gibt, Essen an den Weihnachtsfeiertagen vorzubereiten, bedeutet immer Aufwand. Stundenlanges Schnippeln, braten und Saucen anrühren – nur damit innerhalb kürzester Zeit alles aufgegessen ist. Und hinzu kommt dieses Jahr, dass die Supermärkte an drei Tagen hintereinander geschlossen bleiben. Egal also, ob Weihnachten gefeiert wird oder nicht: Das Essen für diese drei Tage muss organisiert sein.

Doch auch, wenn nicht jede Mahlzeit selbst gekocht wird – einige Restaurants und Cafés in Salzgitter haben über die Feiertage geschlossen. Wir haben eine Übersicht erstellt, welche Gastronomien in der Stahlstadt geöffnet sind.

Weihnachten: Diese Restaurants sind in Lebenstedt geöffnet

Einige Cafés, Restaurants und sogar Bars in Lebenstedt haben vom 24. bis 26. Dezember geöffnet. Türkisches Frühstück gibt es zum Beispiel an allen drei Tagen in Lilli‘s Café von 9 bis 14 Uhr. Auch das Café Carree zu dieser Zeit geöffnet – aber nur an Heiligabend.

In der Lebenstedter Innenstadt ist außerdem das Cafe Mira am 24. und am 26. Dezember von 9 bis 13 Uhr offen. Im Café Mirella gibt es an Heiligabend von 8 bis 14 Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag von zwischen 12 und 18 Uhr unter anderem Pizza, Pasta und Getränke.

An Heiligabend öffnet in Lebenstedt auch das Café Mirella. (Archivbild) © Unbekannt | Verena Mai

Wer eine schöne Aussicht beim Essen genießen möchte, kann am Sonntagvormittag von 9 bis 12.30 Uhr im Café del Lago essen. An den beiden Weihnachtsfeiertagen ist das Café regulär zwischen 9 und 22 Uhr geöffnet. Am Salzgittersee ist außerdem Jims Beach Bar, wo Interessierte am 25. und 26. Dezember jeweils von 12 bis 21 Uhr bei Weihnachtsmarkt-Ambiente anstoßen können.

Etwas länger feiern können Salzgitteraner auch im Rock-Café oder im Café Charleston. Zwar haben beide am 24. Dezember nur von 8 bis 15 Uhr und von 10 bis 14 Uhr geöffnet, aber an beiden Weihnachtsfeiertagen können Gäste bis spät in die Nacht feiern. Das Rock-Café ist nämlich ab jeweils 14 Uhr bis 2 Uhr nachts offen, Café Charleston schon ab 10 Uhr.

Aber auch tagsüber gibt es noch ein paar Restaurants, in die Lebenstedter zum Essen einkehren können. So das Tatlim, das am 24. und am 26. Dezember von 9 bis 21 Uhr öffnet. Gegrilltes gibt es außerdem an allen drei Tagen von 9 bis 23 Uhr im Ikram Ocakbasi Grillhaus Restaurant. Zudem bietet Das Wirtshaus an beiden Weihnachtsfeiertagen zwischen 11.30 und 14.30 Uhr ein typisch deutsches Weihnachtsmenü mit Hirschbraten oder Gänsekeule an. Wer lieber italienische Küche genießen möchte, kann am 26. Dezember ab 12 Uhr auch in der Milano Pizzeria essen.

Weihnachten: Diese Restaurants sind in Salzgitter-Bad offen

Italienisches können Salzgitteraner aber nicht nur in Lebenstedt genießen, sondern auch im Double You Salzgitter-Bad zum Beispiel. Das hat an Heiligabend von 8 bis 16 Uhr und an beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils zwischen 11 und 22 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es auch das Restaurant Da Salvatore, das an beiden Weihnachtsfeiertagen mittags von 11.30 bis 14.30 Uhr offen ist. Am 26. Dezember macht das Restaurant auch abends ab 17 Uhr nochmal auf.

Wer stattdessen lieber griechisch essen gehen möchte, kann auch in das Restaurant Olymp. Das öffnet an beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils von 17 bis 20.15 Uhr. Am 24. Dezember gibt es aber außerdem noch die Möglichkeit, zwischen 9 und 13 Uhr im Café Herzglück zu frühstücken.

Weihnachten: Welche Restaurants in Gebhardshagen und Thiede geöffnet sind

Auch in Gebhardshagen gibt es ein Restaurant, das am 25. und 26. Dezember offen ist. Die Taverna Uva D‘Oro bietet jeweils von 12 bis 22.30 Uhr italienische Küche an. Italienisch essen geht an beiden Tagen außerdem noch in Steterburg in Thiede. Dort ist die Pizzeria La Rustica jeweils von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Weil der Andrang auf die geöffneten Gastronomien an den drei Weihnachtstagen hoch sein könne, wiesen einige Restaurantinhaber darauf hin, dass eine Reservierung wichtig oder sogar nötig sei.

Ihr Restaurant oder Café in Salzgitter ist ebenfalls geöffnet und wurde nicht genannt? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an .