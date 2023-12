Lebenstedt. Die Politiker geben grünes Licht, damit die Stadt die L 472 verändern kann. Warum das wichtig ist für zwei Stadtteile, lesen Sie hier.

Der Rat hat mit weiteren Beschlüssen künftige Planungen der Stadt erleichtert. Zum einen ging es um Vorhaben in Gebhardshagen und Salder, zum anderen um die Umwandlung Watenstedts in ein Gewerbegebiet.

Darum sollen Straßen umgestuft werden

Die Stadt plant mit dem Land, Landesstraßen und Kreisstraßen in Salzgitter umzustufen. Die Verhandlungen betreffen die Landesstraße (L 472), die im 734 Meter langen Abschnitt zwischen Salder und Gebhardshagen zur Kreisstraße umgewidmet werden soll. Ziel der Verwaltung ist es zum einen, ab Januar 2024 die enge Ortsdurchfahrt Museumstraße umbauen zu können und am Weddemweg in Gebhardshagen die Anbindung an den neuen Rewe-Markt zu ermöglichen. Zu Gemeindestraßen werden zudem die L 636 zwischen Salder und der Kreuzung Diebesstieg sowie die L670 zwischen Gebhardshagen und Heerte. Die Kreisstraße (K12) zwischen Nord-Süd-Straße und Hillenholzknoten soll dagegen zur Landesstraße (L427) aufgestuft werden, ebenso die Industriestraße Mitte, die zur L 472 wird. Der Rat stimmte einmütig zu.

So soll der Verkauf von Immobilien in Watenstedt beschleunigt werden

So setzte sich die CDU bei klarer Mehrheit durch mit dem Antrag prüfen zu lassen, ob die Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt den Ankauf von Wohnimmobilien in Watenstedt beschleunigen kann. Zudem soll erwogen werden, bereits erworbene Häuser abzureißen, um das Ortsbild aufzuwerten.

So effektiv ist das Sozialticket

Das 2018 eingeführte Sozialticket, das noch bis Ende 2025 fortgeführt werden soll, hat sich offenbar erfolgreich entwickelt. So teilte die Stadt mit, dass 2023 deutlich mehr Karten verkauft wurden als im Vorjahr. So lag die Zahl der verkauften Tickets zwischen Januar und September bei 11.551, dagegen wurden im gleichen Zeitraum 2022 nur 5391 verkauft. Hermann Fleischer (Linke) sprach von einer „Erfolgsgeschichte“, Michael Letter (SPD) plädierte dafür, das Angebot über 2025 hinaus zu erhalten.