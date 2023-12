Salzgitter. Die Jugendliche kommt verletzt ins Krankenhaus. Zudem sucht die Salzgitteraner Polizei Zeugen zu zwei weiteren Fällen.

In Lebenstedt ist am Dienstagabend eine 16-jährige Fußgängerin angefahren worden. Sie kam verletzt ins örtliche Klinikum.

Wie die Salzgitteraner Polizei berichtet, wollte ein 56-Jähriger mit seinem Lastwagen plus Anhänger gegen 18.50 Uhr von der Willy-Brandt-Straße nach links in die Kattowitzer Straße abbiegen. Dabei übersah er die 16-Jährige und fuhr die Schülerin an. Zeugenaussagen zufolge stieg der Lkw-Fahrer sofort aus und leistete Erste Hilfe. Per Rettungswagen kam die 16-Jährige dann in die Klinik.

Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Einbruch in Baddeckenstedt – Ladenscheibe in Gebhardshagen zerstört

Die Salzgitteraner Polizei beschäftigt sich zudem mit einem Einbruch in Baddeckenstedt. Ein bislang unbekannter Täter hebelte das Fenster eines Wohnhauses in der Straße Brockenblick auf. Er konnte das Innere anschließend ungehindert durchsuchen – und nahm ein Schmuckstück mit. Der entstandene Schaden ist niedrig dreistellig.

Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen dem 12. Dezember, 10 Uhr, und 19. Dezember, 9 Uhr, an. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (05341) 18970 aufgenommen.

Zudem sucht die Polizei in Gebhardshagen Zeugen zu einem Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft am dortigen Hagenmarkt. Unbekannte Täter zerstörten am Dienstagabend gegen 22 Uhr zunächst die Scheibe des Ladens und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Die Polizei durchsuchte das Geschäft, konnte die Täter jedoch nicht mehr antreffen.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Täter offensichtlich keine Beute gemacht haben. Der Schaden dürfte jedoch bei mindestens 1000 Euro liegen. Zeugenhinweise gehen telefonisch an (05341) 867240.

red