Salzgitter. Auf der Berliner Straße drohte am Montag ein Streit zu eskalieren. Eine Frau trat dem couragiert entgegen, berichtet die Polizei.

In der Berliner Straße in Lebenstedt ist am Montag gegen 17.15 Uhr ein Streit zwischen einem 70-Jährigen und einem 43-Jährigen ausgebrochen. Den Angaben der Salzgitteraner Polizei zufolge soll der 70-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer gezückt und den anderen Mann damit bedroht haben. „Die näheren Hintergründe der Tat, die zur Eskalation des Streites führten, werden von der Polizei ermittelt“, heißt es.

Fest steht: Eine 31 Jahre alte Zeugin wurde auf den Streit aufmerksam und redete deeskalierend auf den 70-Jährigen ein. Der Mann zog sich schließlich zurück. Die Polizei konnte ihn allerdings nach einem Hinweis in dessen Wohnung antreffen. Nun ermitteln die Beamten wegen der Bedrohung.

Lebenstedt: Unbekannte setzen Papiercontainer in Brand

In Lebenstedt hat es am Montagabend zudem gebrannt. Laut Polizei standen gegen 20.30 Uhr zwei Papiercontainer im Neuen Mühlenweg in Flammen. Sie waren auf dem Fußweg zwischen zwei Häusern abgestellt. Durch das Feuer entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte die Container vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Wie? Dazu kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung – und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (05341) 18970.

red