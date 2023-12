Lebenstedt. Salzgitters Kultband „nullbock“ bittet zu Weihnachten zum Benefizkonzert. Wo es Karten gibt, und für wen der Erlös ist, lesen Sie hier.

Dieses Konzert ist Kult. Bereits zum 19. Mal laden die Jungs von „nullbock“ zu „Rock da Weihnachtsgans“ ein. Im Lebenstedter Forellenhof geht es am Samstag, 23. Dezember, um 19 Uhr los. Dann rocken nicht nur die Jungs der Salzgitteraner Kultband die Bühne, sondern auch zahlreiche Gäste.

Zum 19. Mal bitten „nullbock“ in Salzgitter zum großen Weihnachts-Benefizkonzert

„Traditionell findet das Konzert im Forellenhof statt – und wie immer spielen wir für den guten Zweck“, verspricht Adri Polewka von den „Böcken“. Die übrigens beschließen mit diesem Konzert ein ganz besonderes Jahr, denn im Februar feierten Andre Bormann, Damian Polewka, Adrian Polewka und Peter Moryc „Silberhochzeit“. Ganz genau 25 Jahre gab es die Band da.

Doch erstmal wieder zurück zur großen Weihnachtssause: Den Erlös sollen in diesem Jahr die Bildungshelden und „Movember Mens Health“ erhalten. „Neben uns haben wir wieder tolle Gäste mit an Start: Hotfilter aus Braunschweig, Bad Assumption aus Münster/Berlin und natürlich den Flotten Totten aus Hamburg“, verrät Adri Polewka.

„Rock da Weihnachtsgans“ startet am 23. Dezember im Lebenstedter Forellenhof

Den Erlös des „Rock da Weihnachtsgans“-Konzerts im vergangenen Jahr hatte übrigens das Frauenhaus Salzgitter bekommen. Mit Hilfe dieses Geldes war der Außenbereich neu gestaltet worden. 6000 Euro hatte das Konzert erbracht, der Verein „Wir helfen Kindern“ hatte im Vorfeld angekündigt, den Betrag zu verdoppeln – und tat das dann selbstverständlich auch.

Los geht es übrigens am Abend vor Heiligabend in diesem Jahr um 19 Uhr, die Tickets kosten im Vorverkauf 8 Euro. Erhältlich sind sie im Lotto-Kiosk am Bohlweg in Salzgitter-Bad und bei der Shell-Tankstelle am Kreisel in Lebenstedt. An der Abendkasse kosten die Karten dann 10 Euro.