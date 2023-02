Salzgitters Kultband Nullbock feiert Silberhochzeit

Salzgitter. Im legendären „Talk of Town“ fing alles an. Vor 25 Jahren traten „Nullbock“ zum ersten Mal auf. Wie das jetzt gefeiert wird, lesen Sie hier.

Die „Böcke“ feiern Silberhochzeit. Vor genau 25 Jahren hat die Kultband aus Salzgitter ihr erstes Konzert gespielt. „1998 – an einem kalten Februarabend, haben wir zu viert im legendären Talk of Town gespielt. Wir haben uns spontan entschlossen, back to the roots zu gehen, und zwei ganz besondere Konzerte für unsere treuen Fans und Freunde zu spielen“, berichtet Sänger Adri Polewka.

Weil es das Talk of Town in der Lebenstedter Innenstadt nicht mehr gibt, haben sich Nullbock nach einer Alternative umgesehen. Nun spielen sie im Rock Café, Am Schölkegraben 36. „Da haben wir in unserer Jugend auch sehr viel Zeit verbracht“, fügt Adri Polewka lachend an. Die „offizielle“ Geburtstagsparty am Samstag, 25. Februar, ist bereits vollständig ausverkauft. „Daher spielen wir am Freitag, 24. Februar, eine Warm-Up-Zusatzshow“, verkündet der Nullbock-Sänger die gute Nachricht.

Nullbock heute (von links): Andre Bormann, Damian Polewka, Adrian Polewka und Peter Moryc. Foto: Privat

Die Tickets dafür gibt es für 99 Cent bei Shell am Kreisel und direkt im Rock Café. Fans sollten sich beeilen, denn auch die Tickets für das erste Konzert ist bereits zur Hälfte verkauft… Der Eintrittspreis von 99 Cent übrigens erinnert an die 99 Pfennig Eintritt bei den ersten Auftritten der Band. Es ist kaum zu glauben: Aber die „Böcke“ spielen tatsächlich seit 25 Jahren in dieser Besetzung: Adri Polewka, Andre Bormann, Damian Polewka und Peter Moryc.

„Wir freuen uns auf zwei fantastische Abende, an denen wir uns quer durch ein Vierteljahrhundert Bandgeschichte spielen“, sagt Adri Polewka. Wer weitere Infos rund um die Band oder die Jubiläumskonzerte möchte: Facebook: nullbock.org und Instagram nullbock_band

