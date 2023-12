Salzgitter. Was erleben Streifenbeamte nachts in Salzgitter? Das wollte unsere Zeitung wissen und begleitete Polizisten im Nachtdienst. Das war los

Es ist eine ruhige Nacht. Sagen die Profis. Und doch ist das, was sich da in einer Nachtschicht bei der Polizei in Salzgitter abspielt, für den Beobachter zum Teil harte Kost. Es ereignen sich Dramen in jener Nacht, in der unsere Zeitung mit dem Einsatz- und Streifendienst in Salzgitter mitfahren darf. Für die Beamten Alltag. Für uns ein Einblick in das, was sich in Salzgitter in einer Samstagnacht abspielt. Hinter Wohnungstüren, auf den Straße, in Gaststätten. Wir haben die 27-jährige Polizei-Kommissarin Pia Sauer und den 20-jährigen Polizei-Kommissar-Anwärter Tim Reumann eine Nachtschicht lang begleitet.