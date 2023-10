Sie liefern top Unterhaltung für Salzgitters Tierheim-Bewohner

Diese beiden Wellensittiche suchen ein neues Zuhause. Sie sitzen derzeit im Tierheim in Salzgitter-Bad im sicheren Käfig.

Im Kleintierbereich des Tierheims in Salzgitter-Bad wird derzeit fleißig erzählt, diskutiert und geschaukelt. Seit September verbringen hier zwei bunt gefiederte Vögel ihre Zeit, um auf ein neues Zuhause zu warten. Die beiden Wellensittiche sind die „Tiere der Woche“.

Die Zeichentrickfigur Tweety kennt jeder – der gelbe Vogel hat jede Menge Abenteuer mit Kater Sylvester erlebt und überlebt. Die zwei Wellensittiche, die nun munter in ihrer vorübergehenden Unterkunft im Tierheim Salzgitter-Bad vor sich hin schaukeln und die anderen Tierheimbewohner bestens mit ihrem Gezwitscher unterhalten, müssen Begegnungen mit Katzen nicht fürchten. Sie sind im Tierheim sorgfältig separiert und sicher. Die zwei Federtiere wurden am 6. und 23. September als Fundtiere im Tierheim Salzgitter abgegeben. Leider ließen sich ihre Halter nicht ermitteln, sodass für die beiden nun eine gemeinsame Bleibe gesucht wird.

Bei den routinemäßigen tierärztlichen Untersuchungen ließ sich das Geschlecht auf männlich bestimmen, das Alter hingegen nicht, berichten die Tierheim-Mitarbeiterinnen. Glücklicherweise seien keine Krankheiten oder Beeinträchtigungen festgestellt werden, so dass einem langen Vogelleben nichts im Wege stehen sollte.

Als Voraussetzung für ein schönes Vogelleben werden Halter gesucht, die über eine artgerechte Voliere oder ein Vogelzimmer verfügen. Die Fundtiere der Woche haben sich im Kleintierzimmer des Tierheims kennengelernt und verstehen sich prächtig. Aus diesem Grund sollen die beiden Vogelherren auch in ein gemeinsames Zuhause umziehen. Gerne können die „Tiere der Woche“ in eine bestehende Vogelgruppe integriert werden. Sollte eine Außenhaltung in Erwägung gezogen werden, sollte es beheizte Rückzugsmöglichkeiten geben, da die beiden derzeit im Tierheim im warmen Innenbereich gehalten werden.

Wer sich für die Wellensittiche interessiert, meldet sich beim Tierheim in Salzgitter-Bad. Hier gibt es alle notwendigen Infos.

