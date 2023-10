Gebhardshagen: Auto brennt auf Supermarktparkplatz

Salzgitter Einsatz für die Feuerwehr aus Gebhardshagen: An der Reichenberger Straße stand in der Nacht ein Auto in Vollbrand. Die Polizei ermittelt.

Auf dem Rewe-Parkplatz an der Reichenberger Straße in Gebhardshagen hat in der Nacht zu Donnerstag ein Auto gebrannt. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung hatte das Feuer gegen 0.20 Uhr bemerkt – der Wagen stand bereits in Vollbrand. Die kurz danach eintreffende Feuerwehr löschte das Auto.

Es wurde niemand verletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Audi und ermittelt nun zur Brandursache. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Salzgitteraner Polizei unter der Telefonnummer (05341) 18970 auf.

Baddeckenstedt: Unfall auf Kreuzung – 18.000 Euro Schaden

Auf der Kreuzung zwischen der Bundesstraße 6 und der Lindenstraße in Baddeckenstedt hat sich am Mittwochabend ein Unfall ereignet. Eine 22-jährige Autofahrerin und eine 41-jährige Autofahrerin fuhren gegen 18 Uhr gleichzeitig auf die Kreuzung und kollidierten.

Die Unfallursache konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden, da beide Unfallbeteiligte angaben, bei grüner Ampel gefahren zu sein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von zirka 18.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer (05341) 867240 zu melden.

Lebenstedt: Auto kommt von Fahrbahn ab und streift Ampel und Baum

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in Lebenstedt alleinbeteiligt einen Unfall gebaut. Von der Suthwiesenstraße wollte der Autofahrer nach rechts auf die Albert-Schweitzer-Straße abbiegen – vermutlich wegen der regennassen Fahrbahn und der nicht angepassten Geschwindigkeit kam der Pkw allerdings von der Fahrbahn ab.

Das Auto streifte eine Ampel und einen Baum und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

