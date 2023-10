Unfall mit drei Autos in Salzgitter sorgt für 25.000 Euro Schaden

Die Polizei in Salzgitter musste am Dienstag gleich zwei Unfälle in Lebenstedt aufnehmen. (Symbolfoto)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Diebesstieg-Kreuzung in Salzgitter-Lebenstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem gleich drei Fahrzeuge beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfall auf der Diebesstieg-Kreuzung in Salzgitter-Lebenstedt: Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro

Laut Polizei befuhr der 50-jährige Unfallverursacher gegen 15.05 Uhr aus Salzgitter-Salder kommend die L637 und wollte dabei die Kreuzung in Richtung Salzgitter-Barum passieren. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Nissan des Unfallverursachers und einem Opel, in dem ein 60 Jahre alter Mann eigentlich die Vorfahrt gehabt hätte. Er befuhr die K12 in Richtung Salzgitter-Bad.

Durch die Kollision kam der Opel von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem an der Kreuzung wartenden Mitsubishi. Durch den Zusammenstoß prallte zudem der Nissan des Unfallverursachers im weiteren Verlauf gegen eine der dortigen Ampeln. Sen durch den Unfall entstandenen Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Hyundai-Fahrer verursacht Unfall in Salzgitter-Lebenstedt: Alkoholtest ergibt Wert von 2,3 Promille

Ein weiterer Unfall ereignete sich in Salzgitter-Lebenstedt im Bereich Dürerring/Schinkelweg am Dienstag gegen 19.25 Uhr. Laut Polizei beabsichtigte der 67-jährige Fahrer eines Hyundai vom Schinkelweg nach rechts in den Dürerring abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 41-jährigen Renault-Fahrers, der sich auf dem Dürerring in Richtung Elisabeth-Selbert-Ring befand.

Die Beamten, die nach dem Unfall alarmiert wurden, gewannen vor Ort den Eindruck, dass der 67-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest brachte die Bestätigung. Dieser ergab einen Wert von 2,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

red

