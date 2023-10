Unfallflucht in Othfresen – Autofahrerin verliert Kennzeichen

Othfresen Eine 79-Jährige aus Liebenburg hat in Othfresen eine Verkehrsinsel überfahren und ist dann geflüchtet. Was sie dabei verlor, ist pikant.

Im Liebenburger Ortsteil Othfresen hat eine Pkw-Fahrerin am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Gegen 8.45 Uhr war die 79-jährige Frau aus Liebenburg mit ihrem Hyundai auf der Landesstraße 500 von Posthof kommend in Richtung Liebenburg unterwegs. In Othfresen kam sie laut Polizei auf der Hauptstraße von ihrer Fahrspur ab, fuhr über eine dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, das durch den Aufprall umgeknickt wurde. Auch ihr Pkw wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Pikant: Das Kennzeichen blieb an der Unfallstelle liegen. Die Autofahrerin setzte anschließend jedoch ihren Weg fort, um einen Termin wahrzunehmen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

red

