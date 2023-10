Großeinsatz der Polizei Salzgitter - Mann mit Messer verletzt

Salzgitter-Bad Zu einem Großeinsatz rückte die Polizei am Mittwochabend in Salzgitter-Bad aus. Das sind die Hintergründe.

Mehrere Polizei-Beamte waren am Mittwochabend auch in der Rheinstraße in Salzgitter-Bad im Einsatz. Sie suchten nach einer Schlägerei zwei Männer.

Einen Großeinsatz der Polizei hat es am Mittwoch gegen 17 Uhr in Salzgitter-Bad gegeben. Wie die Polizei am Donnerstagvormittag bestätigte, war es am Martin-Luther-Platz zu einer Schlägerei gekommen. Dabei sei dann auch ein Messer gezückt und Pfefferspray eingesetzt worden. Ein Mann sei bei dieser Schlägerei leicht mit dem Messer verletzt worden. Das Opfer, ein 29 Jahre alter Mann, sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Braunschweig gebracht worden.

Ein Mann wurde in Salzgitter-Bad bei einer Schlägerei mit einem Messer attackiert und verletzt

Entgegen diverser Gerüchte, die noch in der Nacht in Salzgitter-Bad kursierten, sei der Mann nicht schwer oder gar lebensgefährlich verletzt worden, betonte Polizeisprecherin Carolin Spilker. Die Männer seien wegen eines Fahrzeuges, das beschädigt worden sei, in Streit geraten. Insgesamt seien fünf Personen beteiligt gewesen. Zur Gruppe des Opfers hätten drei Personen gehört, zu der anderen Gruppe, nach der nun gefahndet werde, zwei Personen. Diese seien namentlich bekannt. „Wir sind intensiv auf der Suche nach ihnen“, sagte Spilker am Donnerstag.

Der Martin-Luther-Platz in Salzgitter-Bad am Tag nach der Schlägerei. Foto: Rudolf Karliczek / FMN

Die mutmaßlichen Täter seien am Mittwoch am Martin-Luther-Platz nicht angetroffen worden. Sie seien geflüchtet. Nach ihnen hätten die Beamten nach dem Vorfall intensiv im Bereich und der näheren Umgebung des Martin-Luther-Platzes gefahndet. Bis in die Nacht hinein. Ohne Erfolg. „Die Ermittlungen und Vernehmungen laufen noch“, erklärte die Pressesprecherin.

Der Hubschrauber, der über Salzgitter-Bad kreiste, war in einem anderen Fall im Einsatz

Sie berichtete zudem, dass der Hubschrauber, der zur selben Zeit über Salzgitter-Bad unterwegs gewesen sei, nichts mit diesem Einsatz zu tun hatte. „Das war ein Hubschrauber der Bundespolizei“, so Spilker. Dieser hat nach Informationen unserer Zeitung offenbar bei einer Personensuche geholfen. Die gesuchte Person sei aber nach kurzer Zeit aufgefunden worden.

